Το πατρινό μπρα ντε φερ Παπανδρέου - Βενιζέλου, ο Δούκας και η Ντόρα

Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος είχαν πάντοτε παράλληλες πορείες. Και στη συχνά θυελλώδη συνύπαρξή τους στο ΠΑΣΟΚ και γενικότερα. Σήμερα Τετάρτη κατάφεραν κάτι πραγματικά μοναδικό. Να μιλούν την ίδια ώρα στην ίδια πόλη αλλά φυσικά σε διαφορετικό μέρος.



Η Πάτρα αποτελεί το σημείο αναφοράς, άρα ο πρώην πρωθυπουργός παίζει εντός έδρας. Ο κ. Παπανδρέου θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση στις 18.00 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης που διοργανώνει το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, με θέμα την αξιοπιστία της ενημέρωσης στον καιρό των Fake News, σε συνεργασία με την ΕΣΗΕΠΗΝ-Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων. Να σημειώσω εδώ ότι εκ των ομιλητών στην ημερίδα θα είναι αεικίνητος ο Χάρης Δούκας, ο οποίος θα τοποθετηθεί επί της θεματικής «συμμετοχή, παραπληροφόρηση και εκλογές».

Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά και πιο συγκεκριμένα στην αίθουσα τελετών “Οδυσσέας Ελύτης” του Πανεπιστημίου Πατρών ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος θα μιλήσει για τις γεωπολιτικές εξελίξεις ελληνικού ενδιαφέροντος, τις προκλήσεις και τις προοπτικές, ακριβώς την ίδια ώρα με την άλλη εκδήλωση, δηλαδή στις 18:00. Την εκδήλωση διοργανώνει το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΟΚΠΠ), ενώ στο ίδιο πάνελ θα βρίσκεται η βουλευτής της ΝΔ και πρώην ΥΠΕΞ, Ντόρα Μπακογιάννη.

Παπανδρεϊκοί και βενιζελικοί της Αχαϊας θα μετρήσουν δυνάμεις σε αυτό το άτυπο μπρα ντε φερ, αν και πραγματικά νομίζω ότι πρόκειται για δύο εκδηλώσεις που θα βγάλουν ειδήσεις...