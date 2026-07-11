Το Πεντάγωνο άνοιξε τον φάκελο των UFO: Ο μυστικός χάρτης με 210 θεάσεις πάνω από τις ΗΠΑ

Έναν άκρως απόρρητο χάρτη, στον οποίο είχαν καταγραφεί εκατοντάδες θεάσεις άγνωστων ιπτάμενων αντικειμένων πάνω από τις ΗΠΑ, περιλαμβάνουν τα νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο.

Το έγγραφο δημιουργήθηκε από τον αμερικανικό στρατό το 1948 και αποτυπώνει 210 περιστατικά που αναφέρθηκαν κυρίως από πιλότους, επιστήμονες, αστυνομικούς και πολίτες κατά την περίοδο 1947-1948. Οι μαρτυρίες αφορούσαν αντικείμενα διαφορετικών σχημάτων, από τους κλασικούς «ιπτάμενους δίσκους» μέχρι σκάφη που έμοιαζαν με πούρα, πύρινες σφαίρες και φωτεινούς κώνους.

Φωτ.: Υπουργείο Άμυνας ΗΠΑ

Οι περισσότερες αναφορές συγκεντρώνονταν γύρω από μεγάλες πόλεις και στρατηγικές περιοχές. Στην ανατολική πλευρά των ΗΠΑ ξεχώριζαν η Φιλαδέλφεια, το Σινσινάτι και το Λούισβιλ, ενώ στα δυτικά καταγράφονταν αρκετά περιστατικά κοντά στο Λος Άντζελες, το Πόρτλαντ και το Μπόιζι.

Φωτ.: Υπουργείο Άμυνας ΗΠΑ

Όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα της Daily Mail, ο στρατός δεν κατέληξε ποτέ στο συμπέρασμα ότι τα αντικείμενα ήταν εξωγήινης προέλευσης. Ωστόσο, οι αναφορές θεωρήθηκαν αρκετά αξιόπιστες ώστε να προκαλέσουν σοβαρή ανησυχία στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι πολλοί μάρτυρες ήταν εκπαιδευμένοι παρατηρητές ή έμπειροι πιλότοι. Σε μία περίπτωση, στρατιωτικός πιλότος περιέγραψε ένα αντικείμενο σε σχήμα πούρου, μήκους περίπου 30 μέτρων, χωρίς φτερά ή ουραία πτερύγια. Σε άλλη αναφορά, δύο μετεωρολόγοι στη Βιρτζίνια υποστήριξαν ότι είδαν επανειλημμένα έναν μεταλλικό, ελλειπτικό δίσκο ενώ παρακολουθούσαν μετεωρολογικά μπαλόνια.

Φωτ.: Υπουργείο Άμυνας ΗΠΑ

Οι θεάσεις είχαν αρχίσει πριν ακόμη από το διάσημο περιστατικό του Ρόσγουελ, τον Ιούλιο του 1947, όταν ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε αρχικά ότι είχε περισυλλέξει έναν «ιπτάμενο δίσκο», για να ανασκευάσει μία ημέρα αργότερα και να κάνει λόγο για μετεωρολογικό μπαλόνι.

Στην έκθεσή τους, η Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό κατέταξαν τα αντικείμενα σε τρεις βασικές κατηγορίες: δισκοειδή, επιμήκη σε σχήμα πούρου ή μολυβιού και πύρινες σφαίρες. Οι στρατιωτικοί αναλυτές σημείωναν ότι η ομοιότητα των περιγραφών και η ποιότητα των μαρτύρων καθιστούσαν δύσκολο να αποδοθούν όλες οι θεάσεις σε φάρσες ή μαζική υστερία.

Φωτ.: Πεντάγωνο

Το βασικό ερώτημα για τις αμερικανικές αρχές δεν ήταν αν επρόκειτο για εξωγήινους, αλλά αν πίσω από τα άγνωστα αντικείμενα κρυβόταν κάποια ξένη στρατιωτική δύναμη.

Ένα από τα σενάρια ήταν ότι οι θεάσεις αφορούσαν αμερικανικά πειραματικά αεροσκάφη, δοκιμαστικούς πυραύλους ή μυστικά προγράμματα. Το πιο ανησυχητικό ενδεχόμενο, ωστόσο, ήταν ότι η Σοβιετική Ένωση είχε αποκτήσει προηγμένη γερμανική τεχνολογία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και πραγματοποιούσε αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τις ΗΠΑ.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών φοβούνταν ότι τα μυστηριώδη σκάφη μπορεί να δοκίμαζαν τις δυνατότητες της αμερικανικής αεράμυνας, να χαρτογραφούσαν διαδρομές προς μεγάλες πόλεις ή να επιχειρούσαν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των ΗΠΑ στη στρατιωτική τους υπεροχή.

«Αν δεν υπάρχει εγχώρια εξήγηση, τότε τα αντικείμενα αποτελούν απειλή και απαιτούν πιο ενεργές προσπάθειες αναγνώρισης και αναχαίτισης», ανέφερε χαρακτηριστικά η στρατιωτική έκθεση.

Ογδόντα χρόνια αργότερα, οι ίδιες περιγραφές εξακολουθούν να εμφανίζονται σε αναφορές για UFO, τα οποία σήμερα οι αμερικανικές αρχές αποκαλούν συνήθως «μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα». Τα νέα αρχεία δεν προσφέρουν οριστικές απαντήσεις, αποκαλύπτουν όμως πόσο σοβαρά αντιμετώπιζε ήδη από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ο αμερικανικός στρατός όσα συνέβαιναν στον ουρανό.