Το Πεντάγωνο επανασχεδιάζει την πυρηνική στρατηγική των ΗΠΑ με επίκεντρο την Κίνα και τη Ρωσία

Το Πεντάγωνο βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης της πυρηνικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την προσαρμογή της στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις που προέρχονται κυρίως από την Κίνα και τη Ρωσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα προσέγγιση δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στο ενδεχόμενο περιορισμένων στρατιωτικών συγκρούσεων, στις οποίες η χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων θα μπορούσε να θεωρηθεί επιλογή αποτροπής ή απάντησης, χωρίς να οδηγεί απαραίτητα σε έναν ολοκληρωτικό παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η αυξημένη εξάρτηση από πυρηνικά όπλα μικρότερης εμβέλειας, γνωστά ως «τακτικά» πυρηνικά.

Σε αντίθεση με τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για πλήγματα μεγάλης κλίμακας εναντίον ολόκληρων κρατών, τα τακτικά πυρηνικά προορίζονται για χρήση σε συγκεκριμένα πεδία επιχειρήσεων και σε πιο περιορισμένα στρατιωτικά σενάρια. Ωστόσο, η χρήση τους εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς ενέχει τον κίνδυνο ταχείας κλιμάκωσης μιας σύγκρουσης. Η νέα, διαβαθμισμένη στρατηγική αναμένεται να καθορίσει το πλαίσιο των επιλογών που θα έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση πολεμικής κρίσης στον Ινδο-Ειρηνικό ή σε ένα μέτωπο με τη Ρωσία που θα αφορά το ΝΑΤΟ.

Η έμφαση δίνεται σε σενάρια όπου οι ΗΠΑ θα πρέπει να ανταποκριθούν σε μια περιορισμένη πυρηνική απειλή, χωρίς να οδηγηθούν αυτόματα σε ανταλλαγή στρατηγικών πυρηνικών πληγμάτων.

Κίνα και Ρωσία ενισχύουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο

Η αναθεώρηση αυτή αντανακλά τις σημαντικές αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας. Η Κίνα συνεχίζει να ενισχύει με ταχύ ρυθμό το πυρηνικό της οπλοστάσιο και τις στρατιωτικές της δυνατότητες, ενώ η Ρωσία εξακολουθεί να προβάλλει την πυρηνική της ισχύ ως βασικό στοιχείο της αποτρεπτικής της στρατηγικής, ιδιαίτερα μετά την επιδείνωση των σχέσεών της με τη Δύση και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αν και η ισχύουσα αμερικανική πυρηνική πολιτική ήδη αναγνωρίζει την Κίνα και τη Ρωσία ως τις σημαντικότερες στρατηγικές προκλήσεις, οι πληροφορίες δείχνουν ότι το νέο σχέδιο προχωρά ακόμη περισσότερο. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να αναπτύξει πιο εξειδικευμένες επιλογές για περιορισμένη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων, προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία σε ενδεχόμενες κρίσεις υψηλής έντασης. Η συζήτηση γύρω από τη νέα στρατηγική αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Υποστηρικτές της θεωρούν ότι ενισχύει την αξιοπιστία της αμερικανικής αποτροπής απέναντι σε αντιπάλους που επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε πυρηνικές δυνατότητες.

Αντίθετα, επικριτές προειδοποιούν ότι η μεγαλύτερη έμφαση στα τακτικά πυρηνικά θα μπορούσε να μειώσει το όριο χρήσης πυρηνικών όπλων και να αυξήσει τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, με σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια.