Η Redmi ετοιμάζει 3 smartphones με μπαταταρίες 10.000 mAh

Η Redmi ετοιμάζει μια από τις πιο περίεργες κινήσεις στον χώρο των mid-range smartphones, με πληροφορίες που αναφέρουν ότι δουλεύει σε τρία διαφορετικά τηλέφωνα με μπαταρία 10.000 mAh. H φήμη αυτή έρχεται από τον γνωστό tipster Digital Chat Station και υποδηλώνει ότι το επόμενο κύμα Redmi συσκευών, η εταιρεία μπορεί να προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία σε πιο φιλικές προς τον καταναλωτή σειρές, όπως οι Redmi Note και Redmi K.



Από την Note στην K series

Αντί να το περιορίσει σε high end ή niche μοντέλα, η πηγή υποστηρίζει ότι η Redmi θα εμφανίσει τη μπαταρία των 10.000 mAh και σε πιο προσιτά smartphones, με έμφαση στα Redmi Note ως “καθημερινή” σειρά και στα Redmi K για gamers και power users. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες που δεν θέλουν να πληρώσουν πολλά χρήματα, θα μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο με αυτονομία που θα φτάνει τις 2 ή και 3 ημέρες.



Single cell και 100W

Πέρα από την τεράστια χωρητικότητα, οι πληροφορίες αναφέρουν τη χρήση single cell πάνελ αντί για παραδοσιακά πολλαπλά στοιχεία, κάτι που βοηθά στην καλύτερη χρήση του χώρου μέσα στο κινητό. Για να μην γίνει η επαναφόρτιση…μαραθώνιος, οι συσκευές θα υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση κοντά στα 100W, οπότε από το 0% τους, οι μπαταρίες αυτές θα γεμίζουν σε 45–55 λεπτά.



Στόχος: οι hardcore users και gamers

Με την προσθήκη ενός flagship level chipset σε Μια τέτοια μπαταρία, η Redmi στρέφεται περισσότερο σε gamers και χρήστες που θέλουν να παίζουν ή να παρακολουθούν περιεχόμενο για πολλές ώρες χωρίς να ανησυχούν για την μπαταρία τους. Είναι πολύ πιθανό ότι αυτά τα μοντέλα θα περιοριστούν αρχικά στην ασιατική αγορά, αλλά κανείς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να τα δούμε και προς τα μέρη μας.