Το πικρό φάρμακο που έγινε καλοκαιρινό ποτό

Είναι ένα από τα εμβληματικά -και απλά- κοκτέιλ με αλκοόλ. Το τζιν-τόνικ στο ποτήρι σας έχει μια ιστορία πιο περίπλοκη από ό,τι φαντάζεστε. Πίσω από τη δροσερή και ελαφρώς πικρή γεύση κρύβεται μια διαδρομή που ξεκινά από τα βάθη των τροπικών δασών του Αμαζονίου, περνά μέσα από εργαστήρια χημικών, άπειρους πειραματισμούς και δοκιμές, γίνεται φάρμακο και τελικά καταλήγει στο μπαρ.

Όλα άρχισαν στη Νότια Αμερική, όπου οι ιθαγενείς λαοί είχαν ανακαλύψει τις θεραπευτικές ιδιότητες του φλοιού του δέντρου Cinchona, της κιχόνης στα ελληνικά. Το δέντρο αυτό περιείχε μια ουσία που αποδείχθηκε σωτήρια για όσους έπασχαν από ελονοσία - μια ασθένεια που για αιώνες αποδεκάτιζε πληθυσμούς σε τροπικές περιοχές.

Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, περιοχή προέλευσης του δέντρου Cinchona, Photo by Ish Consul on Unsplash

Όταν οι Ευρωπαίοι εξερευνητές και έμποροι έμαθαν για αυτό το «φάρμακο των Ίνκας», η κιχόνη έγινε ένα από τα πιο πολύτιμα προϊόντα του διατλαντικού εμπορίου. Το 1820, δύο Γάλλοι χημικοί, ο Pierre Joseph Pelletier και ο Joseph Bienaimé Caventou, κατάφεραν να απομονώσουν το δραστικό συστατικό: την κινίνη. Έγινε, έτσι, ένα ευρέως διαδεδομένο φάρμακο παγκοσμίως, καθώς δεν υπήρχαν προγράμματα αποξήρανσης και εγγειοβελτιωτικά έργα που εξάλειψαν τον 20ο αιώνα τα έλη και τα λιμνάζοντα στάσιμα ύδατα.

Η ανακάλυψη των Pelletier και Caventou ήταν επαναστατική, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Η κινίνη είχε μια γεύση τόσο πικρή που έκανε δύσκολη τη λήψη της.

Για τους Βρετανούς αξιωματικούς και στρατιώτες που υπηρετούσαν στην Ινδία - όπου η ελονοσία ήταν καθημερινός κίνδυνος - η καθημερινή δόση κινίνης ήταν απαραίτητη αλλά εξαιρετικά δυσάρεστη.

Η λύση ήρθε από την ανάγκη. Οι στρατιωτικοί άρχισαν να αναμειγνύουν την κινίνη με νερό, ζάχαρη και ανθρακικό νάτριο για να μετριάσουν την πικράδα. Αυτό το μείγμα εξελίχθηκε σταδιακά σε κάτι που έμοιαζε με το σημερινό τόνικ.

Το επιχειρηματικό ένστικτο δεν άργησε να ακολουθήσει. Το 1858, ο Erasmus Bond κατοχύρωσε μια πατέντα για το τόνικ, ενώ λίγα χρόνια αργότερα η Schweppes λάνσαρε το «Indian Quinine Tonic», κάνοντας το ποτό εμπορικά διαθέσιμο σε μεγάλη κλίμακα.

Photo by Camara Negra on Unsplash

Η τελική εξέλιξη ήρθε όταν κάποιος συνδύασε το τόνικ με το τζιν - ένα άλλο αγαπημένο ποτό των Βρετανών. Ο συνδυασμός αποδείχθηκε ιδανικός: η βοτανική πολυπλοκότητα του τζιν συμπλήρωσε τέλεια την πικρή δροσιά του τόνικ. Δεκαετίες αργότερα, το κοκτέιλ αυτό θα γινόταν και μουσικό σύνθημα, με τους θρυλικούς Ramones να τραγουδούν «… (δεν την ετικέτα του συγκεκριμένου τζιν, διαφήμιση δεν κάνω) and tonic is my drink», καθιστώντας το τζιν-τόνικ μέρος της punk κουλτούρας.

Η επόμενη φορά που θα πίνετε τζιν-τόνικ, θυμηθείτε ότι κρατάτε στα χέρια σας ένα κομμάτι ιστορίας - μια ανθρώπινη ιστορία προσαρμογής, επιβίωσης και, τελικά, απόλαυσης. Απολαύστε το με το τζιν και το τόνικ της επιλογής σας.