Το πιο ακριβό «όνειρο» όλων των εποχών - Ο πίνακας της Φρίντα Κάλο που έσπασε ρεκόρ πωλήσεων

«Το όνειρο (Το κρεβάτι)» της Φρίντα Κάλο έγινε ο ακριβότερος πίνακας όλων των εποχών φιλοτεχνημένος από γυναίκα καλλιτέχνη, καθώς πωλήθηκε για 47,4 εκατομμύρια ευρώ (54,7 εκ. δολάρια) στη δημοπρασία που διοργάνωσε ο διάσημος οίκος Sotheby’s.

Ο σουρεαλιστικός πίνακας της δεκαετίας του 1940, έσπασε το ρεκόρ δημοπρασίας για γυναίκα καλλιτέχνη, καθώς πωλήθηκε για περισσότερο από 1.000 φορές από την αρχική τιμή δημοπρασίας του το 1980. Κι όλα αυτά μετά από μια γεμάτη ένταση «μάχη» υποβολής προσφορών μεταξύ δύο συλλεκτών, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's.



Η δημοπρασία έσπασε επίσης το προηγούμενο ρεκόρ για το υψηλότερο ποσό που καταβλήθηκε για ένα πορτρέτο της Φρίντα Κάλο, το οποίο πωλήθηκε για 34,9 εκατομμύρια δολάρια (30,2 εκατομμύρια ευρώ) το 2021, όπως σημειώνει το BBC.



Το έργο - με τίτλο «El sueño (la cama)», που μεταφράζεται ως «Το όνειρο (Το κρεβάτι)» - απεικονίζει τη Φρίντα Κάλο να κοιμάται σε ένα κρεβάτι με ουρανό κάτω από έναν σκελετό τυλιγμένο με δυναμίτη.



Σηματοδοτεί μία από τα περισσότερο «ψυχολογικά φορτισμένες» αυτοπροσωπογραφίες της Μεξικανής καλλιτέχνιδας, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby's, και φιλοτεχνήθηκε κατά τη διάρκεια ενός ταραχώδους κεφαλαίου στη ζωή της - τη χρονιά που δολοφονήθηκε ο πρώην εραστής της και λίγο μετά το διαζύγιό της και τον νέο γάμο της.

'El sueño (La cama)' by Frida Kahlo soars to $54.7 million, becoming the most valuable work by a woman artist ever sold at auction.



Painted in 1940 during a pivotal decade in her career, marked by her turbulent relationship with Diego Rivera. pic.twitter.com/t6Sni7fIKT — Sotheby's (@Sothebys) November 21, 2025

Το μεγαλείο της Φρίντα Κάλο

Η Φρίντα Κάλο, η οποία πέθανε το 1954, θεωρείται ευρέως ως μία από τις σπουδαιότερες ζωγράφους του περασμένου αιώνα και έγινε γνωστή για τα προσωπικά της πορτρέτα.



Με τα έργα της μετέδιδε την οδυνηρή σχέση της με το σώμα της, την αναπηρία της λόγω πολιομυελίτιδας στην παιδική της ηλικία και τους σοβαρούς τραυματισμούς της μετά από ένα ατύχημα με λεωφορείο.



«Λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν ότι το έργο «El sueño» (la cama) θα πωλούνταν για 55 εκατομμύρια δολάρια όταν βγήκε για πρώτη φορά στο σφυρί από τον οίκο Sotheby's το 1980 για 51.000 δολάρια», δήλωσε η επικεφαλής λατινοαμερικανικής τέχνης του οίκου δημοπρασιών, Άννα Ντι Στάζι.



«Αυτή η τιμή ρεκόρ δείχνει πόσο μακριά έχουμε φτάσει, όχι μόνο στην εκτίμησή μας για την ιδιοφυΐα της Φρίντα Κάλο, αλλά και στην αναγνώριση των γυναικών καλλιτεχνών στο υψηλότερο επίπεδο της αγοράς», πρόσθεσε.

Το «El sueño (la cama)» είναι ένας από τους λίγους πίνακες της Φρίντα Κάλο που βρίσκονται στην αγορά από τότε που οι μεξικανικές αρχές κήρυξαν τα έργα τέχνης της ως καλλιτεχνικά μνημεία τη δεκαετία του 1980, εμποδίζοντας την εξαγωγή τους χωρίς άδεια.



Η ιστορία της Κάλο διασκευάστηκε σε βιογραφική ταινία με πρωταγωνίστρια τη Σάλμα Χάγιεκ το 2002, η οποία αφηγείται την ιστορία της ταραγμένης σχέσης της με τον σύζυγό της, τον καλλιτέχνη Ντιέγκο Ριβέρα, και τους τραυματισμούς της.

Η προηγούμενη υψηλότερη τιμή σε δημοπρασία για έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας ήταν το έργο Jimson Weed / White Flower No.1 της Georgia O'Keeffe, το οποίο πουλήθηκε στον οίκο Sotheby's το 2014 για 44 εκατομμύρια δολάρια (38,1 εκατομμύρια ευρώ).