Το πιο παράξενο πρόστιμο: Πέταξαν πέτρες στη Ρωσία και πλήρωσαν 730 ευρώ - Κι όμως, είναι νόμος

Μια φαινομενικά αθώα τουριστική «σκανταλιά» κατέληξε σε τσουχτερό πρόστιμο - ίσως το πιο παράξενο της χρονιάς - για τρεις Σουηδούς επισκέπτες στη βόρεια Νορβηγία.



Οι τρεις άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις νορβηγικές αρχές όταν πέταξαν πέτρες προς τη ρωσική πλευρά των συνόρων, σε μια περιοχή όπου ισχύουν από τα αυστηρότερα συνοριακά μέτρα στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα; Πρόστιμο 8.000 νορβηγικών κορωνών στον καθένα, δηλαδή περίπου 730 ευρώ.

Όπως διαβάζουμε στο thelocal.no, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Γκρένσε Γιάκομπσελβ, κοντά στα σύνορα Νορβηγίας – Ρωσίας, όπου οι αρχές ενημερώθηκαν από τον νορβηγικό στρατό για παραβίαση των κανόνων της συνοριακής ζώνης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους τρεις Σουηδούς και τους επέβαλαν τα σχετικά πρόστιμα.



Αν και σε πολλές χώρες η ρίψη μιας πέτρας προς μια γειτονική χώρα θα αντιμετωπιζόταν μάλλον ως αστείο, στη συγκεκριμένη περιοχή η κατάσταση είναι διαφορετική.

Γιατί θεωρήθηκε παράβαση

Η Νορβηγία εφαρμόζει ειδική νομοθεσία κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία. Οι κανόνες δεν απαγορεύουν μόνο την παράνομη διέλευση, αλλά και οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να θεωρηθεί προκλητική, εκφοβιστική ή κατευθυνόμενη προς ή διαμέσου των συνόρων.

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Σύμφωνα με τη νορβηγική νομοθεσία, απαγορεύονται ακόμη και πράξεις που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως «προσβλητική συμπεριφορά» απέναντι στο γειτονικό κράτος ή τις αρχές του. Για τον λόγο αυτό, η ρίψη πετρών προς τη ρωσική πλευρά θεωρήθηκε παραβίαση των συνοριακών κανόνων.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, δεν πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό. Το 2016 τέσσερις Νορβηγοί είχαν επίσης τιμωρηθεί επειδή πέταξαν πέτρες προς τη Ρωσία από την ίδια περίπου περιοχή, με την υπόθεση να απασχολεί τότε ακόμη και ρωσικά εθνικά μέσα ενημέρωσης. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια στα βόρεια σύνορα της Νορβηγίας.

Ένα από τα πιο ευαίσθητα σύνορα της Ευρώπης

Η Νορβηγία και η Ρωσία μοιράζονται χερσαία σύνορα περίπου 198 χιλιομέτρων στην αρκτική περιοχή του Φίνμαρκ. Παρότι η περιοχή είναι απομακρυσμένη και αραιοκατοικημένη, οι έλεγχοι είναι αυστηροί και η επιτήρηση συνεχής.



Έτσι, οι τρεις Σουηδοί έμαθαν με τον πιο ακριβό τρόπο ότι στα σύνορα Νορβηγίας – Ρωσίας ακόμη και μια πέτρα μπορεί να θεωρηθεί... διπλωματικό επεισόδιο.