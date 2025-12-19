Στην εποχή του Spotify, του YouTube και των social media, όπου η μουσική παίζεται με ένα swipe και ξεχνιέται με το επόμενο, υπάρχει μια μικρή , αλλά πεισματάρικη, αντίσταση. Και έχει έδρα το Μοναστηράκι. Εκεί όπου τα δισκάδικα επιμένουν να μυρίζουν χαρτί, βινύλιο και μνήμη, κόντρα στην ταχύτητα του αλγόριθμου.

Μπήκα στην Ηφαίστου χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Από αυτούς τους δρόμους που λες «ας ρίξω μια ματιά» και τελικά χάνεσαι. Το δισκάδικο ήταν εκεί, όπως πρέπει να είναι τέτοια μαγαζιά: λίγο στριμωγμένο, γεμάτο καφάσια, με εκείνη τη σιωπή που δεν είναι σιωπή αλλά αναμονή μουσικής.

Χιλιάδες δίσκοι. Κυριολεκτικά. Και μέσα σε αυτό το χάος, κάτι περίεργο συμβαίνει. Αρχίζεις να θυμάσαι. Δίσκους που έπαιζαν στο σπίτι όταν ήσουν παιδί. Χριστούγεννα με θέρμανση να βαράει, το δέντρο αναμμένο και ένα πικάπ να παίζει ξανά και ξανά τον ίδιο δίσκο. Για τη Gen X, αυτά τα βινύλια δεν είναι συλλεκτικά. Είναι οικογενειακά κειμήλια. Ένα Brothers in Arms, ένα Dark Side of the Moon, ένας παλιός ελληνικός δίσκος που δεν θυμάσαι πότε μπήκε στο σπίτι, αλλά ήταν πάντα εκεί.

Σε αυτόν τον ηχητικό θησαυρό με ξενάγησε ο Ρωμανός, ένα νέο παιδί, γιος του ιδιοκτήτη που μεγάλωσε μέσα στους ήχους και τα βινύλια. «Πλέον ο κόσμος επιστρέφει στο βινύλιο, αγαπάει τα vintage... είναι εντυπωσιακό πως νέα παιδιά έμαθαν να αγαπούν και να επιλέγουν μουσική από τα πικ απ. Οι νέοι άνθρωποι έμαθαν το βινύλιο»

Και μετά βλέπεις τα νέα παιδιά. Αυτό είναι το κομμάτι που σε πιάνει απροετοίμαστο. Δεν μπήκαν για Instagram story. Δεν βιάζονται. Σκύβουν πάνω από τα καφάσια σαν να ψάχνουν κάτι που χάθηκε. Και όταν το βρίσκουν, το βλέπεις στο πρόσωπο, δεν είναι «αγορά». Είναι ανακάλυψη. Θησαυρός. Σε μια εποχή που όλα σου έρχονται έτοιμα, αυτό το ψάξιμο μοιάζει σχεδόν επαναστατικό. Εκεί συνάντησα ένα νέο παιδί που ψώνισε για δώρο έναν δίσκο σε βινύλιο «Το άτομο που θα του πάω το δώρο, προτιμά να ακούει μουσική χωρίς οθόνες» λέει στην κάμερα του flash.gr.

Κάπου εκεί παίζει κι ένα πικάπ. Όχι για ντεκόρ. Για χρήση. Το μηχάνημα των δίσκων έχει πάντα κάτι το σχεδόν ιερό. Δεν πατάς κουμπί και τελείωσε. Σηκώνεις τη βελόνα προσεκτικά. Την κατεβάζεις. Ακούς αυτό το ανεπαίσθητο «κρακ» πριν ξεκινήσει η μουσική. Και μετά ο ήχος γεμίζει τον χώρο. Όχι τέλειος. Όχι καθαρός με τη σύγχρονη έννοια. Ζεστός. Ανθρώπινος. Σαν να είναι κάποιος μέσα στο δωμάτιο και να παίζει μόνο για σένα.

Τα Χριστούγεννα κολλάνε περίεργα καλά με όλα αυτά. Γιατί ο δίσκος δεν είναι απλώς δώρο. Είναι δήλωση. Δεν είναι «σου έστειλα κάτι». Είναι «κάθισα, έψαξα, σε σκέφτηκα». Είναι κάτι που ανοίγεις, πιάνεις, μυρίζεις. Κάτι που δεν τελειώνει σε τρία λεπτά και δεν εξαφανίζεται όταν πέσει το Wi-Fi.

Βγαίνοντας από το μαγαζί, με τη σακούλα στο χέρι, σκέφτεσαι ότι ίσως τελικά η μουσική δεν χάθηκε ποτέ στην εποχή του Spotify και του YouTube. Απλώς κρύφτηκε λίγο. Σε δρόμους όπως η Ηφαίστου. Σε πικάπ που παίζουν ακόμα. Και σε ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, που εξακολουθούν να ψάχνουν. Και να βρίσκουν.