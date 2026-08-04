Το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος Καρυστιανού στηρίζει... Καρυστιανού

Την πλήρη στήριξή του στη Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε ομόφωνα το Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», μετά τις εξελίξεις που, όπως αναφέρει, αφορούν προσπάθειες εσωτερικής υπονόμευσης και αμφισβήτησης της ηγεσίας του.

Σε ανακοίνωσή του, το Πολιτικό Συμβούλιο κάνει λόγο για «απόπειρα εσωτερικής άλωσης» του Κινήματος, η οποία, όπως υποστηρίζει, απέτυχε, ενώ καταγγέλλει «συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσης και υφαρπαγής της ηγεσίας του».

«Η εκμετάλλευση της συμμετοχής σε ένα αγνό κίνημα, με σκοπό τον σφετερισμό του, τη διάσπασή του και την απόπειρα χρήσης του ως σκαλοπάτι για τη δημιουργία ενός βολικού για το σύστημα πολιτικού μορφώματος, καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Το Πολιτικό Συμβούλιο υποστηρίζει ότι το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» παραμένει προσηλωμένο στους στόχους του και δεν πρόκειται να αποτελέσει «δεκανίκι καμίας άλλης πολιτικής δύναμης».

«Το Κίνημα είναι η παλλαϊκή απαίτηση για κάθαρση και δικαιοσύνη. Είναι ανεξάρτητο, είναι ακηδεμόνευτο, δεν κλονίζεται, παραμένει όρθιο και συνεχίζει», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες που, όπως αναφέρει, συμμερίζονται τις αρχές της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης να στηρίξουν την προσπάθεια και να μην επιτρέψουν, όπως υποστηρίζει, τη δημιουργία διχαστικών καταστάσεων.

«Προχωράμε ενωμένοι μπροστά», καταλήγει το Πολιτικό Συμβούλιο, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή του προς την πρόεδρο του Κινήματος, Μαρία Καρυστιανού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κινήματος:

«Η απόπειρα εσωτερικής άλωσης του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και η δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσής του και υφαρπαγής της ηγεσίας του απέτυχαν.



Η εκμετάλλευση της συμμετοχής σε ένα αγνό κίνημα, με σκοπό τον σφετερισμό του, τη διάσπασή του και την απόπειρα χρήσης του ως σκαλοπάτι για τη δημιουργία ενός βολικού για το σύστημα πολιτικού μορφώματος, καταργεί κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και αναδεικνύει το μένος των άδηλων συμφερόντων που υποκίνησαν μεθοδικά όλες τις σε βάρος του Κινήματος υπόγειες διαδικασίες.



Προς όλους όσοι επιχείρησαν ή επιχειρούν να απαξιώσουν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ένα σαφές μήνυμα:



Το Κίνημα είναι η παλλαϊκή απαίτηση για κάθαρση και δικαιοσύνη και δεν μπορεί να αποτελέσει δεκανίκι καμίας άλλης πολιτικής δύναμης.



Είναι ανεξάρτητο, είναι ακηδεμόνευτο, δεν κλονίζεται, παραμένει όρθιο και συνεχίζει.



Καλούμε όλους τους πολίτες που πιστεύουν στη Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη και στη μόνη άφθαρτη πολιτική δύναμη που διεκδικεί ανυποχώρητα τα δίκαια τους, να προστατέψουν το Κίνημα και να μην επιτρέψουν αλλότρια συμφέροντα να μας διχάσουν.



Προχωράμε ενωμένοι μπροστά».