Το «πολλαπλό βιβλίο» κολλάει στα θρανία των προσφυγών

Όταν το Υπουργείο Παιδείας εξήγγειλε το «πολλαπλό βιβλίο», η κεντρική ιδέα ήταν να ξεφύγουμε από το μονοπώλιο του ενός και μοναδικού σχολικού συγγράμματος. Φαίνεται, όμως, πως η μετάβαση στη νέα εποχή δεν είναι μια απλή σχολική άσκηση, αλλά εξελίσσεται σε δικαστικό και γραφειοκρατικό γρίφο.



Ο «Ανιχνευτής» έμαθε ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) έστειλε κατεπείγουσα επιστολή στα πανεπιστήμια της χώρας, ζητώντας από τις διοικήσεις τους να υποδείξουν άμεσα καθηγητές (μέλη ΔΕΠ ή Ομότιμους). Ο λόγος; Πρέπει να συγκροτηθούν άρον-άρον Ειδικές Επιτροπές για να εξετάσουν ένα «βουνό» από ενδικοφανείς προσφυγές που κατέθεσαν εκδότες και συγγραφείς.

Στο μικροσκόπιο των ενστάσεων βρίσκονται συνολικά 47 βιβλία από όλες τις βαθμίδες – από τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά του Δημοτικού, μέχρι την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα του Γυμνασίου και τη Φυσική του Λυκείου. Κοινώς, σχεδόν όλη η εξεταστέα ύλη της χώρας βρίσκεται στον «αέρα» των αμφισβητήσεων, με τους εκδοτικούς οίκους να διεκδικούν τη θέση τους στο νέο Μητρώο.

Το κερασάκι στην τούρτα; Το ΙΕΠ ξεκαθαρίζει ότι οι πανεπιστημιακοί που θα αναλάβουν το βαρύ έργο της διαιτησίας θα πρέπει να δουλέψουν... δωρεάν, καθώς οι επιτροπές θα λειτουργούν χωρίς αμοιβή εντός ωραρίου. Με τις προθεσμίες να πιέζουν ασφυκτικά για τη νέα σχολική χρονιά, μένει να δούμε αν οι καθηγητές θα δείξουν την απαιτούμενη «διαγωγή κοσμία» ή αν το πολλαπλό βιβλίο θα μείνει τελικά... μετεξεταστέο.