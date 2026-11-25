Εκτός από την αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Κόμο, το ελληνικό ενδιαφέρον στη χθεσινή (24/11) βραδιά του Champions League στράφηκε και στο Λονδίνο εκεί όπου η Άρσεναλ φιλοξένησε την Μπορούσια Ντόρτμουντ για την 5η αγωνιστική της League Phase.

Οι λόγοι; Δύο: Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας. Οι δύο ταλαντούχοι εξτρέμ τέθηκαν αντιμέτωποι στο χορτάρι του Emirates, όμως δυστυχώς δεν είχαμε την τύχη να τους δούμε να αγωνίζονται ταυτόχρονα και αυτό γιατί ο πρώτος ξεκίνησε βασικός αγωνιζόμενος για 65 λεπτά και ο δεύτερος μπήκε εκείνη την στιγμή ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι δύο τους συζήτησαν σε όμορφο κλίμα, λίγες μόνο μέρες μετά τα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας, με τον γερμανικό σύλλογο να ανεβάζει ποστ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στο οποίο φαίνεται το πολύ καλό κλίμα και ο αμοιβαίος σεβασμός που υπάρχει ανάμεσα στους δύο διεθνείς μας που αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Δείτε την ανάρτηση της Ντόρτμουντ: