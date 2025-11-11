Το ποστάρισμα του Σιώπη μετά το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ που δίνει...σφαλιάρα στην τοξικότητα (pic)

Το ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, έβγαλε νικητή το «τριφύλλι», με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να χάνει το ματς, αλλά ακόμα χειρότερα να «χάνει» και τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος άσσος του δικεφάλου αποχώρησε στο 75ο λεπτό ως τραυματίας. Μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις, το πόρισμα για τον Κωνσταντέλια έλεγε ότι έχει υποστεί θλάση στον δεξί δικέφαλο και θα μείνει εκτός για έναν μήνα.

Όπως ήταν λογικό, και όπως έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, η τοξικότητα «πάει σύννεφο». Αμέσως μετά το ματς πολλοί βγήκαν και κατηγόρησαν τον Μανώλη Σιώπη για ένα πάτημα πάνω στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ότι έγινε σκόπιμα, με τον διεθνή μέσο να απαντά λέγοντας ότι «τον έχω σαν τον μικρό μου αδερφό».

Μάλιστα ο διεθνής μέσος κοινοποίησε μια φωτογραφία με αυτόν και τους Ρότα και Ζαφείρη, οι οποίοι είναι με την εθνική ομάδα, να συνομιλούν με τον Γιάννη Κωνσταντέλια που έμεινε εκτός λόγω του τραυματισμού και να χαμογελούν ευδιάθετοι, σε μια φωτογραφία που είναι «σφαλιάρα» στους κακεντρεχείς και όλους αυτούς που θέλουν να σπείρουν την διχόνοια.

Το story του Σιώπη: