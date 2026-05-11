Πολιτική Πόθεν Έσχες Στέφανος Κασσελάκης Βουλή

Το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη - Τα εισοδήματα από ακίνητα, τα δάνεια και οι εταιρείες

Τι δηλώνει ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας. Το πόθεν έσχες του συζύγου του, Τάιλερ Μακμπέθ.

eurokinissi
Κατερίνα Κανάκη
Κατερίνα Κανάκη

Στη δημοσιότητα δόθηκε το Πόθεν Έσχες και του Στέφανου Κασσελάκη, το οποίο αναρτήθηκε στη σελίδα της Βουλής.

Ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει 122.430,01 δολάρια από εισοδήματα από ακίνητα του εξωτερικού και 8.372,85 ευρώ.

Το 2024 προχώρησε στην πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγώγων εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια αν και η συνολική αξία κτήσης ανέρχεται σε 3.976.250 δολάρια.

Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης εμφανίζεται να εκποιεί και να αγοράζει την ίδια εταιρεία OSIOS LLC με έδρα τις ΗΠΑ ενώ συμμετέχει με 75% στην εταιρεία Pura Vita με έδρα την Ελλάδα.

Τέλος οι δανειακές υποχρεώσεις του ξεπερνούν το 1,5 εκατ. δολάρια.

Ο σύζυγος του κ. Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπέθ, για τη χρήση 2024 εισήγαγε συνάλλαγμα 1.827.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει ακίνητο -το 246 τ.μ. διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Λεβέντη στο Κολωνάκι, καταβάλλοντας τίμημα 1.826.416 ευρώ. Σύμφωνα με το πόθεν έσχες η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 775.405 ευρώ.

