Το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη - Τα εισοδήματα από ακίνητα, τα δάνεια και οι εταιρείες

Στη δημοσιότητα δόθηκε το Πόθεν Έσχες και του Στέφανου Κασσελάκη, το οποίο αναρτήθηκε στη σελίδα της Βουλής.

Ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει 122.430,01 δολάρια από εισοδήματα από ακίνητα του εξωτερικού και 8.372,85 ευρώ.

Το 2024 προχώρησε στην πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγώγων εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια αν και η συνολική αξία κτήσης ανέρχεται σε 3.976.250 δολάρια.

Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης εμφανίζεται να εκποιεί και να αγοράζει την ίδια εταιρεία OSIOS LLC με έδρα τις ΗΠΑ ενώ συμμετέχει με 75% στην εταιρεία Pura Vita με έδρα την Ελλάδα.

Τέλος οι δανειακές υποχρεώσεις του ξεπερνούν το 1,5 εκατ. δολάρια.

Ο σύζυγος του κ. Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπέθ, για τη χρήση 2024 εισήγαγε συνάλλαγμα 1.827.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει ακίνητο -το 246 τ.μ. διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Λεβέντη στο Κολωνάκι, καταβάλλοντας τίμημα 1.826.416 ευρώ. Σύμφωνα με το πόθεν έσχες η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 775.405 ευρώ.