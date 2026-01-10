Το πρόγραμμα των Κυπέλλων Δεξιοτεχνιών του 2026

Ο θεσμός του Κυπέλλου Δεξιοτεχνιών Νοτίου Ελλάδος περιλαμβάνει 5 αγώνες, ενώ το Κύπελλο Δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος απαρτίζεται από 10 διοργανώσεις.

Κύπελλο Δεξιοτεχνιών Νοτίου Ελλάδος

Η πρεμιέρα του θεσμού θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο στις 10 Μαΐου, με τον Πύργο να φιλοξενεί τον δεύτερο αγώνα στις 7 Ιουνίου. Στις 5 Ιουλίου, στο Βραχάτι θα διεξαχθεί η τρίτη συνάντηση της χρονιάς, με τον αγώνα στον Πύργο να είναι προγραμματισμένος για τις 25 Οκτωβρίου. Στο Ναύπλιο θα πραγματοποιηθεί ο πέμπτος γύρος του θεσμού στις 6 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα του Κυπέλλου Δεξιοτεχνιών Νοτίου Ελλάδος απαρτίζεται από τους εξής αγώνες:

Αγρίνιο (10 Μαΐου)

Πύργος (7 Ιουνίου)

Βραχάτι (5 Ιουλίου)

Πύργος (25 Οκτωβρίου)

Ναύπλιο (6 Δεκεμβρίου)

Κύπελλο Δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Κυπέλλου Δεξιοτεχνιών Νοτίου Ελλάδος με 10 αγώνες να απαρτίζουν το καλεντάρι του θεσμού. Η αρχή θα γίνει στην Ξάνθη στις 22 Μαρτίου, ενώ μία εβδομάδα μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα στις 19 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος αγώνας στον Βελβεντό.

Η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξενήσει την τρίτη συνάντηση της χρονιάς στις 10 Μαΐου, με το αγώνα στο Σουφλί να είναι προγραμματισμένος για τις 7 Ιουνίου. Στις 21 Ιουνίου, θα λάβει χώρα ο πέμπτος γύρος του θεσμού στην Πτολεμαΐδα και θα ακολουθήσει ο αγώνας στην Κοζάνη στις 5 Ιουλίου. Επόμενος σταθμός του Κυπέλλου είναι το Κιλκίς στις 30 Αυγούστου και ακολουθεί η Δράμα (4 Οκτωβρίου) και η Θεσσαλονίκη (25 Οκτωβρίου). Η αυλαία του θεσμού θα πέσει στη Φλώρινα στις 8 Νοεμβρίου.

Συνοπτικά, το καλεντάρι του Κυπέλλου Δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος έχει ως εξής:

Ξάνθη (22 Μαρτίου)

Βελβεντός (19 Απριλίου)

Αλεξανδρούπολη (10 Μαΐου)

Σουφλί (7 Ιουνίου)

Πτολεμαΐδα (21 Ιουνίου)

Κοζάνη (5 Ιουλίου)

Κιλκίς (30 Αυγούστου)

Δράμα (4 Οκτωβρίου)

Θεσσαλονίκη (25 Οκτωβρίου)

Φλώρινα (8 Νοεμβρίου)