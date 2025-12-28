Auto & Moto Αυτοκίνητα Ελληνικοί Αγώνες Αυτοκινήτου

Το πρόγραμμα του Επάθλου Trail Ride του 2026

Με πέντε αγώνες θα διεξαχθεί το Έπαθλο Trail Ride του 2026, με ξεκίνημα το Ναύπλιο και τερματισμό την Αττική.

Η «εκκίνηση» του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Μαρτίου στο Ναύπλιο, ενώ στις 4 και 5 Απριλίου, η Αττική θα φιλοξενήσει τον δεύτερο γύρο της χρονιάς. Στις 9 και 10 Μαΐου θα λάβει χώρα ο τρίτος αγώνας στην Ιεράπετρα, ενώ η τέταρτη συνάντηση της χρονιάς θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο. Ο πέμπτος και τελευταίος αγώνας θεσμού θα πραγματοποιηθεί στην Αττική στις 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του Επάθλου Trail Ride για το 2026 έχει ως εξής:

• Ναύπλιο (7-8 Μαρτίου)

• Αττική (4-5 Απριλίου)

• Ιεράπετρα (9-10 Μαΐου)

• Ναύπλιο (21-22 Νοεμβρίου)

• Αττική (5-6 Δεκεμβρίου)

