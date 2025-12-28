Το πρόγραμμα του Επάθλου Trail Ride του 2026

Η «εκκίνηση» του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Μαρτίου στο Ναύπλιο, ενώ στις 4 και 5 Απριλίου, η Αττική θα φιλοξενήσει τον δεύτερο γύρο της χρονιάς. Στις 9 και 10 Μαΐου θα λάβει χώρα ο τρίτος αγώνας στην Ιεράπετρα, ενώ η τέταρτη συνάντηση της χρονιάς θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο. Ο πέμπτος και τελευταίος αγώνας θεσμού θα πραγματοποιηθεί στην Αττική στις 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του Επάθλου Trail Ride για το 2026 έχει ως εξής:

• Ναύπλιο (7-8 Μαρτίου)

• Αττική (4-5 Απριλίου)

• Ιεράπετρα (9-10 Μαΐου)

• Ναύπλιο (21-22 Νοεμβρίου)

• Αττική (5-6 Δεκεμβρίου)