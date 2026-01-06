Το πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Karting

Το πρόγραμμα του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Karting ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Αγώνων της ΟΜΑΕ και περιλαμβάνει τέσσερις αγώνες μέσα στη χρονιά, δίνοντας την ευκαιρία στους οδηγούς να αναδείξουν το ταλέντο και τον συναγωνισμό τους.

Ο θεσμός ξεκινάει με το διήμερο του πρώτου αγώνα στα Σπάτα στις αρχές της άνοιξης, συνεχίζεται με τον δεύτερο γύρο στην Καλαμάτα τον Ιούνιο, επιστρέφει στα Μέγαρα τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται ξανά στην πίστα των Σπάτων στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου.

Η δομή του πρωταθλήματος καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες για ηλικιακά και οδηγικά επίπεδα, προσφέροντας μια πλήρη εμπειρία καρτ στους συμμετέχοντες. Το συνοπτικό καλεντάρι έχει ως εξής:

Σπάτα (4-5 Απριλίου),

Καλαμάτα (20-21 Ιουνίου),

Μέγαρα (19-20 Σεπτεμβρίου),

Σπάτα (31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου)

Δεδομένου ότι η ΟΜΑΕ δημοσιεύει τις τελικές βαθμολογίες και τους απονεμόμενους τίτλους στο τέλος της χρονιάς, οι ακριβείς τελικοί πρωταθλητές ανά κατηγορία αναμένεται να ανακοινωθούν μετά την επίσημη επικύρωση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην προκήρυξη του πρωταθλήματος. omae-epa.gr.