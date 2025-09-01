Το πρωί βουτιές, το απόγευμα κομματικές υποχρεώσεις

Διακοπές τέλος και για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ από σήμερα, αν και κάποιοι δεν έκαναν ακριβώς διακοπές ούτε τον Αύγουστο. Το λέω γιατί για παράδειγμα ο Λευτέρης Καρχιμάκης ως συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ το πρωί έκανε μπάνιο στα κρυστάλλινα νερά του Νομού Λασιθίου, αλλά από το μεσημέρι κι έπειτα ασχολούνταν με τις προτάσεις που θα παρουσιάσει την Τετάρτη ο Νίκος Ανδρουλάκης για το δημογραφικό, ενώ παράλληλα έχει και τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα που τρέχουν για το Πανεπιστήμιο του Leiden στην Ολλανδία.

Σε παρόμοια ή και χειρότερη κατάσταση ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος προσπάθησε να περάσει λίγες ημέρες με τα παιδιά και την οικογένειά του στην Τροιζηνία, αλλά όποτε χρειαζόταν να απαντήσει στη ΝΔ «εξαφανιζόταν» για λίγο, ώστε να γράψει τις ανακοινώσεις ή να εμφανιστεί σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή. Πάλι καλα δηλαδή που κάποιες ημέρες στο πόδι του ήταν η αναπληρώτριά του, Όλγα Μαρκογιαννάκη, με την οποία έκαναν βάρδιες διακοπών για να εκπροσωπείται το κόμμα.

Τις απαραίτητες ανάσες ενόψει νέας πολιτικής σεζόν πήρε οικογενειακά και η διευθύντρια Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, Στεφανία Μουρελάτου, στο γνώριμο «καταφύγιό» της, την Τζια, αν και πλέον βρίσκεται εδώ και ημέρες στις επάλξεις, στο γραφείο της στον πρώτο όροφο της Χαριλάου Τρικούπη.