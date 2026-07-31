Το πρώτο αντικαπνιστικό διάταγμα της Ελλάδας: Όταν ο Όθωνας έβαλε «φρένο» στο τσιγάρο

Πριν από σχεδόν 170 χρόνια, η Ελλάδα έκανε ένα βήμα που ξαφνιάζει ακόμη και σήμερα. Σαν σήμερα, στις 31 Ιουλίου 1856, κατέγραψε μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της δημόσιας ζωής, όταν εκδόθηκε το πρώτο αντικαπνιστικό διάταγμα επί βασιλείας Όθωνα.

Η απαγόρευση του καπνίσματος στα δημόσια κτίρια ήρθε σε μια εποχή όπου το τσιγάρο είχε ήδη εξελιχθεί σε διαδεδομένη κοινωνική συνήθεια και οι βασικές ανησυχίες αφορούσαν τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την πρόκληση της μείωσης του καπνίσματος, παρά τις σύγχρονες πολιτικές δημόσιας υγείας.



Η πρώτη αντικαπνιστική εκστρατεία στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1855



Ήδη, από το 1855 είχε ξεκινήσει μια έντονη δημόσια συζήτηση για την ανεξέλεγκτη χρήση του καπνού, με πρωταγωνιστή την εφημερίδα «Αθηνά» του εκδότη Εμμανουήλ Αντωνιάδη.

Η εφημερίδα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον όσων κάπνιζαν σε δημόσιους χώρους, περιγράφοντας το κάπνισμα ως μια συνήθεια που είχε μετατραπεί σε κοινωνική μόδα.

Το τσιγάρο είχε κάνει την εμφάνισή του παντού: στις αγορές, στα εργαστήρια, στις παρέες, στους δρόμους, αλλά ακόμη και μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες και τη Βουλή.

Οι επικρίσεις δεν περιορίζονταν μόνο στην αισθητική ή την ευπρέπεια. Η εφημερίδα υποστήριζε ότι ο καπνός προκαλούσε βλάβες στον οργανισμό, ενώ επισήμαινε και τον κίνδυνο πυρκαγιών από τα αναμμένα τσιγάρα.

Ο Όθωνας και το πρώτο αντικαπνιστικό διάταγμα

Η δημόσια πίεση, σε συνδυασμό με περιστατικά πυρκαγιών που αποδίδονταν σε απρόσεκτη χρήση καπνού, οδήγησε την Πολιτεία στη λήψη μέτρων.

Σαν σήμερα, στις 31 Ιουλίου 1856, εκδόθηκε το βασιλικό διάταγμα «Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εν δημοσίοις καταστήμασι», ένα από τα πρώτα επίσημα αντικαπνιστικά νομοθετήματα στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερη ιστορική λεπτομέρεια είναι ότι το διάταγμα υπογράφηκε από τη βασίλισσα Αμαλία, η οποία ασκούσε προσωρινά καθήκοντα λόγω απουσίας του Όθωνα στο εξωτερικό.

Το κείμενο είχε συνταχθεί από τον πρωθυπουργό και υπουργό Εσωτερικών Δημήτριο Βούλγαρη και δεν βασιζόταν τότε σε λόγους δημόσιας υγείας, αφού η σύνδεση καπνίσματος και καρκίνου δεν ήταν ακόμη γνωστή.

Ο λόγος, ωστόσο, δεν ήταν τότε η προστασία από τις βλαβερές συνέπειες του καπνού, όπως γνωρίζουμε σήμερα, αλλά η πρόληψη των πυρκαγιών. Σε μια εποχή όπου πολλά κτίρια διέθεταν ξύλινα στοιχεία και η χρήση φωτιάς ήταν καθημερινό φαινόμενο, ένα αναμμένο τσιγάρο ή τσιμπούκι μπορούσε να προκαλέσει μεγάλες καταστροφές.

Διαφήμιση της καπνοβιομηχανίας ΚΑΡΕΛΙΑ. Φωτογραφία: National Geographic.

«Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν» στα δημόσια κτίρια

Το διάταγμα ήταν σαφές: απαγορευόταν το κάπνισμα με τσιμπούκι ή τσιγάρο σε όλα τα δημόσια γραφεία και καταστήματα.

Η απαγόρευση αφορούσε τόσο τους υπαλλήλους όσο και οποιονδήποτε πολίτη επισκεπτόταν τις δημόσιες υπηρεσίες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το κείμενο της εποχής: «Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε δια καπνοσυρίγκων (τσιμπουκίων), είτε διά σιγάρων, εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων».



Το Διάταγμα (1856) που υπέγραψε η Βασίλισσα Αμαλία

Μια Ελλάδα του 19ου αιώνα πιο μπροστά από την εποχή της



Η Ελλάδα του 1856 ήταν ένα νεοσύστατο κράτος που προσπαθούσε να οργανώσει τους θεσμούς του και να ακολουθήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο Όθωνας, που βρισκόταν στον θρόνο από το 1832, επιδίωκε τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης μέσα από μια σειρά μεταρρυθμίσεων.

Η αντικαπνιστική αυτή ρύθμιση θεωρείται μία από τις πρώτες νομοθετικές παρεμβάσεις παγκοσμίως που αφορούσαν τον περιορισμό του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους.

Η παράξενη εκστρατεία κατά των καπνιζόντων ιερέων

Μια δεύτερη, ιδιαίτερη αντικαπνιστική προσπάθεια εμφανίστηκε στην Αθήνα στα τέλη του 19ου αιώνα.

Το 1898 δημιουργήθηκε ο «Σύλλογος των Ορθοδόξων», ο οποίος είχε ως στόχο την πιο «κόσμια» δημόσια εμφάνιση των ιερέων. Ανάμεσα στις συμπεριφορές που θεωρούσε ασυμβίβαστες με το εκκλησιαστικό αξίωμα ήταν και το κάπνισμα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Ιωάννης Περδικάκης, υποστήριζε ότι «είναι ανάρμοστον να καπνίζη ένας λειτουργός του Υψίστου».

Τα μέλη του Συλλόγου πραγματοποιούσαν ελέγχους στις γειτονιές της Αθήνας, ιδιαίτερα τις Κυριακές και τις γιορτές, προκειμένου να εντοπίζουν ιερείς που κάπνιζαν δημόσια.

Στους πρώτους έξι μήνες δράσης τους, ανέφεραν ότι είχαν εντοπίσει περίπου 25 περιπτώσεις ιερέων που παραβίαζαν τις συστάσεις τους.

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154 χρόνια μετά, η απαγόρευση επέστρεψε



Η ιστορία του αντικαπνιστικού αγώνα στην Ελλάδα είχε όμως μεγάλα διαλείμματα. Η εφαρμογή του διατάγματος του 1856 σταδιακά χαλάρωσε και η απαγόρευση ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε.

Χρειάστηκε να περάσει περισσότερο από ενάμισης αιώνας ώστε η χώρα να επανέλθει σε μια ολοκληρωμένη αντικαπνιστική πολιτική.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, τέθηκε σε εφαρμογή η απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους και χώρους εργασίας, με στόχο την προστασία των πολιτών από την έκθεση στον καπνό.

Η μεγάλη αντίφαση: Πρωτοπόροι στη νομοθεσία, πρωταθλητές στο κάπνισμα



Παρά την πρώιμη αυτή νομοθετική πρωτοβουλία, η Ελλάδα κατέληξε τις τελευταίες δεκαετίες να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά τη χρήση καπνού.

Με ποσοστό καπνιστών που αγγίζει το 37,6%, η χώρα εμφανίζει την υψηλότερη αναλογία καπνιστών μεταξύ των χωρών της Δυτικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα της μελέτης του ΕΟΔΥ(2024), σχεδόν 4 στους 10 Έλληνες κάνουν χρήση καπνικών προϊόντων. Το 24% των Ελλήνων ενηλίκων είναι χρήστες αποκλειστικά συμβατικών τσιγάρων, το 4% είναι χρήστες αποκλειστικά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού και το 3% είναι χρήστες αποκλειστικά ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Το γεγονός δημιουργεί ένα ιστορικό οξύμωρο: μια χώρα που το 1856 επιχείρησε να περιορίσει το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους, σήμερα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα καπνιστικής συνήθειας στην Ευρώπη.

Ο καπνός που απειλεί και όσους δεν καπνίζουν



Η σύγχρονη επιστήμη έχει πλέον αποδείξει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους καπνιστές.

Σύμφωνα με στοιχεία του European Lung White Book, το ETS (Environmental Tobacco Smoke), δηλαδή ο περιβαλλοντικός καπνός του τσιγάρου ή παθητικό κάπνισμα, έχει καταταχθεί στις καρκινογόνες εκθέσεις.

Η μακροχρόνια έκθεση στον καπνό συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα, αλλά και με σοβαρές παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος που δεν σχετίζονται άμεσα με τον καρκίνο, όπως χρόνιες φλεγμονές και επιδείνωση αναπνευστικών προβλημάτων.

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Από το τσιμπούκι του Όθωνα μέχρι τα σύγχρονα αντικαπνιστικά μέτρα



Το διάταγμα του 1856 αποτελεί μια άγνωστη αλλά ενδιαφέρουσα πτυχή της ελληνικής ιστορίας: Μια πρώιμη προσπάθεια να περιοριστεί μια συνήθεια που αιώνες αργότερα θα αποδεικνυόταν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα παραμένει η ίδια: όχι μόνο η θέσπιση νόμων, αλλά η αλλαγή μιας βαθιά ριζωμένης κοινωνικής συνήθειας. Από τον Όθωνα μέχρι σήμερα, η μάχη με τον καπνό συνεχίζεται.