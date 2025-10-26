Το πρώτο «El Clásico» της χρονιάς φουντώνει τη μάχη τίτλου στη La Liga

Η La Liga παίρνει… φωτιά, καθώς η πρωτοπόρος Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει προβάδισμα δύο βαθμών, υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα στο 262ο «El Clásico». Το πρώτο μεγάλο ραντεβού της χρονιάς βρίσκει τις δύο ομάδες να μάχονται για την κορυφή.

Οι «μερένγκες» του Τσάμπι Αλόνσο έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν. Με εξαίρεση την ήττα-σοκ με 5-2 από την Ατλέτικο, η Ρεάλ έχει μόνο νίκες, δείχνοντας ασταμάτητη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται σε… διαστημική φόρμα, σκοράροντας με κάθε πιθανό τρόπο, ενώ ο Τζουντ Μπέλινγχαμ επιστρέφει δυναμικά μετά τον τραυματισμό του, βρίσκοντας ξανά δίχτυα κόντρα στη Γιουβέντους. Οι Μαδριλένοι έχουν διπλό κίνητρο: εκδίκηση για τις περσινές ταπεινώσεις από τη Μπαρτσελόνα και επιστροφή στον τίτλο.

Από την άλλη, οι «μπλαουγκράνα» του Χάνσι Φλικ θέλουν να αποδείξουν ότι η περσινή κυριαρχία τους δεν ήταν τυχαία. Πέρσι νίκησαν τη Ρεάλ τέσσερις φορές σε όλες τις διοργανώσεις, στο πρωτάθλημα, το Super Cup και το Copa del Rey. Παρότι φέτος αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών και έχασαν προσωρινά την κορυφή, η ομάδα έδειξε αντίδραση: νίκησε 2-1 τη συμπολίτισσα Τζιρόνα στο τελευταίο παιχνίδι, αν και ο Φλικ αποβλήθηκε και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο στο Μπερναμπέου.

Η Μονομαχία που ξεχωρίζει

To σερί των γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ σταμάτησε στα μέσα της εβδομάδας, όμως ο Γάλλος σταρ παραμένει ασταμάτητος. Με εκρηκτικές κινήσεις και φαντασία στο παιχνίδι του, «καίει» τις αντίπαλες άμυνες και ετοιμάζεται να εκμεταλλευτεί τη γνωστή ψηλή γραμμή άμυνας της Μπαρτσελόνα στο «Μπερναμπέου».

Την ίδια στιγμή, ο Λαμίν Γιαμάλ επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του στους προσαγωγούς και δείχνει πιο «φρέσκος» από ποτέ. Ο νεαρός έχει ήδη συνδυάσει την επιστροφή του με γκολ και ασίστ, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ένα από τα πιο συναρπαστικά ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μπέλινγχαμ vs Πέδρι

Ο Πέδρι υπενθύμισε με την εκρηκτική του εκκίνηση γιατί θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του, ενώ ο Μπέλινγχαμ θέλει να δείξει ξανά πως είναι ο φυσικός ηγέτης της «Βασίλισσας». Δύο από τα καλύτερα χαφ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα συγκρουστούν για την μάχη του κέντρου σε ένα ματς που υπόσχεται ποιότητα, πάθος και… ιστορία.