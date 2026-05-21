Το πρώτο flagship store της TP-Link στη Μαλαισία ανοίγει τις πόρτες του

Η TP-Link ανακοίνωσε το άνοιγμα του πρώτου της flagship store στη Μαλαισία. Το κατάστημα ανοίγει τις πόρτες του τις επόμενες ώρες (στις 22 Μαΐου 2026) στο διάσημο Mid Valley Megamall της Κουάλα Λουμπούρ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην επέκταση της εταιρείας στην Ανατολική Ασία.

Η επιλογή του Mid Valley Megamall δεν είναι τυχαία. Το εμπορικό κέντρο, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυσύχναστα στη Νοτιοανατολική Ασία, φιλοξενεί πάνω από 150 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, προσφέροντας στην TP-Link το ιδανικό σημείο για να προσεγγίσει ένα ευρύ κοινό καταναλωτών.

Εμπειρία καινοτομίας και έξυπνου σπιτιού

Το νέο flagship store της TP-Link δεν αποτελεί απλώς έναν χώρο πώλησης προϊόντων, αλλά μια εμπειρία καινοτομίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να δοκιμάσουν σε πραγματικό χρόνο τα νεότερα προϊόντα και τις τελευταίες τεχνολογίες στην κατηγορία των λύσεων για το «έξυπνο» σπίτι.

Στον χώρο θα παρουσιάζονται τα κορυφαία προϊόντα της TP-Link, συμπεριλαμβανομένων των Wi-Fi 6 και Wi-Fi 7 routers, του συστήματος Omada για επιχειρήσεις, των υπέρ-έξυπνων συσκευών Tapo και των ολοκληρωμένων smart home ecosystems. Οι πελάτες θα μπορούν να βιώσουν πρώτο χέρι τα οφέλη της τεχνολογίας της TP-Link μέσω διαδραστικών εκθέσεων και demos.



Ειδικές προσφορές εορτασμού

Για τον εορτασμό της μεγάλης πρεμιέρας, η TP-Link Μαλαισίας ετοιμάζει εξαιρετικές εκπτώσεις έως και 88% σε μια σειρά από προϊόντα. Οι εορτασμοί για το άνοιγμα του καταστήματος θα περιλαμβάνουν ακόμη μοναδικές προσφορές για τους πρώτους επισκέπτες, με μεγάλες εκπτώσεις σε συγκεκριμένα πακέτα.

Πριν από την επίσημη πρεμιέρα, η εταιρεία πραγματοποίησε ένα δοκιμαστικό άνοιγμα στις 16 Μαρτίου 2026, προσφέροντας στους πρώτους επισκέπτες αποκλειστικές ευκαιρίες για εξοικείωση με τον χώρο και τα προϊόντα.



Στρατηγική σημασία για την αγορά της Μαλαισίας

Το άνοιγμα του flagship store στη Μαλαισία αποτελεί κρίσιμο βήμα στην στρατηγική ανάπτυξης της TP-Link στην Νοτιοανατολική Ασία. Η Μαλαισία, με την ταχεία ψηφιακή εξέλιξη και την αυξανόμενη ζήτηση για έξυπνες τεχνολογίες σπιτιού, αποτελεί ιδανική αγορά για την εταιρεία.

Η TP-Link, η οποία έχει ήδη παγκόσμια παρουσία σε περισσότερες από 170 χώρες, ενισχύει τη θέση της με άμεση επαφή με τους καταναλωτές, επιτρέποντας στους πελάτες να εξερευνήσουν ολόκληρο το portfolio της εταιρείας σε ένα ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον.