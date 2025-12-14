Το πρώτο γκολ του Χρυσόπουλου με την ΑΕΚ και η αφιέρωση στο πατέρα του που έχει φύγει από τη ζωή

Μέσα σε μια βραδιά όπου η ΑΕΚ κυριάρχησε απόλυτα και πέρασε σαν σίφουνας από το Αγρίνιο, υπήρξε μια στιγμή που συγκίνησε του πάντες. Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος δεν έγραψε μόνο το 0-5. Έγραψε μια προσωπική ιστορία, με τον πανηγυρισμό του.



Ο νεαρός στόπερ μπήκε στο παιχνίδι χωρίς θόρυβο, ως αλλαγή, παίρνοντας τα πρώτα του λεπτά φέτος στο πρωτάθλημα με τη φανέλα της Ένωσης.



Όταν η μπάλα ήρθε στην περιοχή μετά την εκτέλεση φάουλ του Ελίασον, ο Χρυσόπουλος βρέθηκε στο σωστό σημείο. Το τελείωμα ήταν εξαιρετικό. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και το γκολ ήρθε σαν λύτρωση.



Ο πανηγυρισμός που ακολούθησε πάγωσε για λίγο τον χρόνο. Γονάτισε στο χορτάρι και αποκάλυψε το μήνυμα που έκρυβε κάτω από τη φανέλα. Μια παιδική φωτογραφία, με τον πατέρα του που έφυγε το 2013.



