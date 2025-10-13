«Ειρήνη»: Το πρώτο μήνυμα Μητσοτάκη μετά τη σύνοδο κορυφής Σαρμ Ελ Σέιχ στην Αίγυπτο
Ο πρωθυπουργός μοιράστηκε πλάνα από τον χώρο που έλαβαν μέρος οι ιστορικές συνομιλίες, συνοδεύοντας τα από τη λέξη «ειρήνη».
Την ικανοποίησή του για την σημερινή, ξεχωριστή ημέρα για τη Μέση Ανατολή, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Αίγυπτο και όπου οι διεθνείς διαμεσολαβητές υπέγραψαν μια διακήρυξη για το τέλος του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.
Ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα για την επόμενη μέρα στη Γάζα ανεβάζοντας ένα βίντεο, με λεζάντα τη λέξη «ειρήνη», και το μοιράστηκε με τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνική δικτύωσης.
Ο πρωθυπουργός έδωσε το παρόν στο αιγυπτιακό θέρετρο, στον χώρο που έλαβε μέρος η ιστορική υπογραφή της ειρήνης. Μάλιστα, είχε θερμό τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ ενώ συνομίλησε και με άλλους, μεγάλους ηγέτες, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.