«Ειρήνη»: Το πρώτο μήνυμα Μητσοτάκη μετά τη σύνοδο κορυφής Σαρμ Ελ Σέιχ στην Αίγυπτο

Την ικανοποίησή του για την σημερινή, ξεχωριστή ημέρα για τη Μέση Ανατολή, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Αίγυπτο και όπου οι διεθνείς διαμεσολαβητές υπέγραψαν μια διακήρυξη για το τέλος του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα για την επόμενη μέρα στη Γάζα ανεβάζοντας ένα βίντεο, με λεζάντα τη λέξη «ειρήνη», και το μοιράστηκε με τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνική δικτύωσης.

Ο πρωθυπουργός έδωσε το παρόν στο αιγυπτιακό θέρετρο, στον χώρο που έλαβε μέρος η ιστορική υπογραφή της ειρήνης. Μάλιστα, είχε θερμό τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ ενώ συνομίλησε και με άλλους, μεγάλους ηγέτες, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.