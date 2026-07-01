Το πρώτο ταξίδι με το νέο «χρυσό» Air Force One κάνει ο Τραμπ: «Κανείς δεν ξαναείδε κάτι παρόμοιο»

Το πρώτο ταξίδι του με το καινούριο Air Force One, «δώρο» του Κατάρ στον Λευκό Οίκο, πραγματοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου, με προορισμό τη Βόρεια Ντακότα.

Πρόκειται για ένα υπερπολυτελές αεροσκάφος Boeing 747-8 που δωρίστηκε πέρσι στις ΗΠΑ από την κυβέρνηση του Κατάρ.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε το αεροπλάνο, αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, σε λαμπερή τελετή εγκαινίων νωρίτερα τον Ιούνιο. Το νέο Air Force One αντικαθιστά το στρατιωτικών προδιαγραφών Boeing 747-2 που εξυπηρετούσε προέδρους για περισσότερα από 30 χρόνια.

NEW: President Trump boards the new Air Force One for the very first time.



The president debuted the upgraded aircraft as he departed for the opening of the Theodore Roosevelt Presidential Library, calling it a long-overdue replacement for the aging presidential fleet. pic.twitter.com/TrEcK0ZsjD — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

Το νέο αεροσκάφος αναμένεται να χρησιμοποιηθεί προσωρινά για τις ανάγκες του προέδρου των ΗΠΑ, μέχρι να παραδοθεί ένας νέος στόλος αεροσκαφών Boeing στην Πολεμική Αεροπορία το 2028.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS, στο ταξίδι του στη Βόρεια Ντακότα, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συμμετάσχει σε μια διαδρομή με τρένο και να παραστεί σε τελετή για τον εορτασμό της 250ής επετείου από την ίδρυση των ΗΠΑ, ενώ θα ακολουθήσει επίσκεψη στην Προεδρική Βιβλιοθήκη Τέντι Ρούσβελτ.

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«Το έκαναν κατάλληλο για έναν πρόεδρο»

Μιλώντας από την στρατιωτική βάση Άντριους (Joint Base Andrews) πριν από το ταξίδι, ο πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της στιγμής, δηλώνοντας: «Αυτή θα είναι η πρώτη πτήση αυτού που θεωρώ ότι είναι ίσως το σπουδαιότερο εμπορικό αεροσκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ».

«Είμαι ενθουσιασμένος για την πρώτη πτήση. Κανείς δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο», υπογράμμισε ο Τραμπ. «Μόλις το ολοκλήρωσαν, το έκαναν κατάλληλο για έναν πρόεδρο -αυτό σημαίνει την ασφάλεια και όλα τα διαφορετικά εξελιγμένα συστήματα που πρόσθεσαν -πολύ περίπλοκα πράγματα. Αλλά είναι πραγματικά κάτι το εξαιρετικό», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Ο Τραμπ σχυρίστηκε ότι κόστισε στους φορολογούμενους «πολύ λίγο» για να αναβαθμιστεί το αεροπλάνο «σε σχέση με το τι θα κόστιζε αν το κάναμε με διαφορετικό τρόπο». Το χαρακτήρισε «ένα δώρο από μια χώρα που μας έχει φερθεί πολύ καλά».

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Καθίσματα-κρεβάτια για δημοσιογράφους και μασάζ

Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι έδωσε προτεραιότητα στην επιχειρησιακή ετοιμότητα έναντι της αισθητικής κατά τις αναβαθμίσεις της, αφήνοντας την «εσωτερική διαρρύθμιση του αεροπλάνου ελάχιστα αλλαγμένη».

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, μοιράστηκε φωτογραφίες στο X από το εσωτερικό του αεροπλάνου, οι οποίες δείχνουν μεγάλα τραπέζια συνεδριάσεων, πολυτελή δερμάτινα καθίσματα και γυαλιστερές ξύλινες επενδύσεις.

Το νέο Air Force One περιλαμβάνει επίσης μια ευρύχωρη καμπίνα για τους δημοσιογράφους, σύμφωνα με ανταποκριτή που βρίσκεται στο αεροσκάφος. Σε αυτό υπάρχουν καθίσματα που μετατρέπονται σε κρεβάτια, ενώ διαθέτουν λειτουργία μασάζ και ατομικές οθόνες τηλεόρασης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το παλιό προεδρικό αεροπλάνο ήταν πάνω από 30 ετών, λέγοντας: «Θα ήταν σταθμευμένο δίπλα σε καινούρια σαν αυτό και πραγματικά δεν θα φαινόταν κατάλληλο για τη χώρα μας».

«Οπότε είμαστε πραγματικά περήφανοι γι’ αυτό. Η χώρα είναι πολύ περήφανη γι’ αυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.