Το πρώτο «θύμα» του Αλτσχάιμερ είναι ο ύπνος - Ανοίγει ο δρόμος για νέες θεραπείες

Η κακή ποιότητα ύπνου θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα πρώτα σημάδια του Αλτσχάιμερ. Μέχρι σήμερα, όμως, οι επιστήμονες δεν γνώριζαν με βεβαιότητα τι ακριβώς προκαλεί αυτές τις διαταραχές και ποιος είναι ο μηχανισμός που συνδέει τις πρώτες αλλοιώσεις του εγκεφάλου με την απώλεια του ύπνου.

Μια νέα μελέτη έρχεται να δώσει μια διαφορετική οπτική. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σημαντικό ρόλο δεν φαίνεται να παίζουν μόνο οι χαρακτηριστικές πλάκες αμυλοειδούς που σχηματίζονται στον εγκέφαλο, αλλά και τα μικρογλοιακά κύτταρα, δηλαδή τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, αυτά τα κύτταρα μπορεί να αποτελούν τον βασικό λόγο για τον οποίο ο ύπνος αρχίζει να διαταράσσεται ήδη από τα πολύ πρώιμα στάδια της νόσου.

Η σημασία της ανακάλυψης είναι μεγάλη, καθώς δείχνει ότι οι αλλαγές στον ύπνο ίσως αποτελούν έναν από τους πιο πρώιμους δείκτες της νόσου, πολύ πριν εμφανιστούν η έκπτωση της μνήμης ή άλλες γνωστικές δυσκολίες. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις που θα στοχεύουν όχι μόνο στις πλάκες αμυλοειδούς, αλλά και στη λειτουργία των μικρογλοιακών κυττάρων.

Για να διερευνήσουν το φαινόμενο, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ποντίκια που αναπτύσσουν αλλοιώσεις παρόμοιες με εκείνες της νόσου Αλτσχάιμερ. Παρακολούθησαν τον ύπνο τους με ηλεκτρόδια που κατέγραφαν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και των μυών, ενώ στη συνέχεια χαρτογράφησαν την εξάπλωση των πλακών αμυλοειδούς και των μικρογλοιακών κυττάρων σε ολόκληρο τον εγκέφαλο. Σε ένα ακόμη στάδιο του πειράματος χρησιμοποίησαν ειδική θεραπεία για να μειώσουν προσωρινά τον αριθμό των μικρογλοιακών κυττάρων και να εξετάσουν αν αυτό θα επηρέαζε τον ύπνο.

Ο βαθύς ύπνος επηρεάζεται από τα πρώτα στάδια της νόσου

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πρώτη εμφάνιση των πλακών αμυλοειδούς συνοδεύτηκε από αισθητή μείωση του βαθύ ύπνου, δηλαδή του ύπνου χωρίς γρήγορες κινήσεις των ματιών (NREM), που θεωρείται απαραίτητος για την αποκατάσταση του οργανισμού και την καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Το εντυπωσιακό ήταν ότι η απώλεια αυτού του σταδίου του ύπνου δεν επιδεινώθηκε όσο αυξάνονταν οι πλάκες. Με άλλα λόγια, η διαταραχή εμφανίστηκε νωρίς και παρέμεινε σχεδόν σταθερή, ακόμη και όταν η νόσος προχωρούσε.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η φυσιολογική γήρανση προκαλεί διαφορετικές αλλαγές. Ενώ το αμυλοειδές επηρέαζε κυρίως τον βαθύ ύπνο, η ηλικία συνδεόταν περισσότερο με μείωση του ύπνου REM, του σταδίου στο οποίο βλέπουμε τα περισσότερα όνειρα. Αυτό δείχνει ότι η γήρανση και η νόσος Αλτσχάιμερ επηρεάζουν τον ύπνο μέσω διαφορετικών μηχανισμών και δεν πρόκειται απλώς για την ίδια διαδικασία που εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου.

Η μελέτη αποκάλυψε ακόμη ότι οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στην ποσότητα του ύπνου. Η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου εμφάνιζε σημάδια υπερδιέγερσης και μειωμένου συγχρονισμού μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Αυτές οι μεταβολές εμφανίζονταν πολύ νωρίς, παράλληλα με τις πρώτες πλάκες αμυλοειδούς, και παρέμεναν σταθερές στη συνέχεια. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος αρχίζει να λειτουργεί διαφορετικά πολύ πριν παρουσιαστούν εμφανή συμπτώματα άνοιας.

Τα μικρογλοιακά κύτταρα φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα ήταν ότι τα μικρογλοιακά κύτταρα δεν συγκεντρώνονταν μόνο γύρω από τις πλάκες αμυλοειδούς. Αντίθετα, εξαπλώνονταν και σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου που συμμετέχουν στη ρύθμιση του ύπνου και της εγρήγορσης, ακόμη και σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν εμφανείς πλάκες. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε τους επιστήμονες στην υπόθεση ότι τα κύτταρα αυτά ίσως είναι εκείνα που διαταράσσουν τη λειτουργία των νευρωνικών δικτύων και τελικά προκαλούν την απώλεια του φυσιολογικού ύπνου.

Στη συνέχεια οι ερευνητές θέλησαν να ελέγξουν αν τα μικρογλοιακά κύτταρα είναι απλώς παρόντα στις περιοχές όπου διαταράσσεται ο ύπνος ή αν αποτελούν την πραγματική αιτία του προβλήματος. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν μια ουσία που μειώνει προσωρινά τον αριθμό αυτών των κυττάρων στον εγκέφαλο των πειραματόζωων. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: τα ζώα κοιμούνταν περισσότερες από δύο επιπλέον ώρες την ημέρα, ενώ ο βαθύς ύπνος τους βελτιώθηκε σημαντικά. Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η βελτίωση σημειώθηκε χωρίς να μειωθεί η ποσότητα των πλακών αμυλοειδούς. Με άλλα λόγια, η αποκατάσταση του ύπνου δεν οφειλόταν στην εξαφάνιση της βασικής παθολογίας, αλλά στη μεταβολή της δραστηριότητας των μικρογλοιακών κυττάρων.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ακόμη ότι όταν τα μικρογλοιακά κύτταρα επανήλθαν φυσιολογικά στον εγκέφαλο μετά τη διακοπή της θεραπείας, ένα μεγάλο μέρος της βελτίωσης στον ύπνο διατηρήθηκε. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι ακόμη και μια προσωρινή παρέμβαση μπορεί να αφήνει πιο μακροχρόνιες αλλαγές στα νευρωνικά κυκλώματα που ρυθμίζουν τον ύπνο. Αν και χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί αυτό το αποτέλεσμα, οι ερευνητές θεωρούν ότι ανοίγεται μια ενδιαφέρουσα προοπτική για μελλοντικές θεραπείες.

Ο ύπνος μπορεί να εξελιχθεί σε πολύτιμο εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση

Οι συγγραφείς της μελέτης εκτιμούν ότι τα ευρήματα αυτά μπορούν να έχουν σημαντικές πρακτικές εφαρμογές. Εφόσον οι αλλαγές στον ύπνο και στη δραστηριότητα του εγκεφάλου εμφανίζονται τόσο νωρίς, ίσως αποτελέσουν χρήσιμους βιοδείκτες για τον εντοπισμό ανθρώπων που βρίσκονται στο προσυμπτωματικό στάδιο της νόσου. Η καταγραφή του ύπνου και η ηλεκτροεγκεφαλογραφία είναι σχετικά οικονομικές και ευρέως διαθέσιμες εξετάσεις, γεγονός που τις καθιστά ελκυστικές για μελλοντικά προγράμματα πρόληψης ή παρακολούθησης ασθενών υψηλού κινδύνου.

Η σημασία της έρευνας ξεπερνά την αναζήτηση μιας νέας θεραπείας. Προσφέρει μια διαφορετική εξήγηση για το πώς ξεκινά η νόσος Αλτσχάιμερ και μετατοπίζει το ενδιαφέρον από τις ίδιες τις πλάκες αμυλοειδούς στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο εγκέφαλος στην παρουσία τους. Αν τα μικρογλοιακά κύτταρα είναι πράγματι ο βασικός παράγοντας που διαταράσσει τον ύπνο στα πρώτα στάδια της νόσου, τότε ίσως η προστασία του ύπνου να αποτελέσει στο μέλλον όχι μόνο έναν τρόπο βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών, αλλά και ένα νέο όπλο για την έγκαιρη αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ.