Με 19.400 μόρια το πρώτο βήμα για έναν γιατρό του αύριο - Ο Γιάννης Λάλος από τη Μυτιλήνη στην Ιατρική Αθηνών

Ο Γιάννης Λάλος από το Πρότυπο Λύκειο Μυτιλήνης πέτυχε την εισαγωγή του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, που αποτελούσε την πρώτη του επιλογή, συγκεντρώνοντας 19.400 μόρια στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Παράλληλα, ήταν ο πρώτος των πρώτων μεταξύ των υποψηφίων της Λέσβου.

Η επίδοσή του ήρθε έπειτα από μια απαιτητική χρονιά προετοιμασίας, με τον ίδιο να κάνει λόγο για την πίεση και την αυξημένη προσπάθεια που χρειάστηκε. «Είχε περισσότερη πίεση η φετινή χρονιά, ήθελε περισσότερο διάβασμα, αλλά στο τέλος βγήκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Λάλος σημείωσε υψηλές βαθμολογίες σε όλα τα μαθήματα που εξετάστηκε, με 19,8 στη Βιολογία, 19,6 στη Φυσική, 19,6 στη Χημεία και 18,3 στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Η επιλογή της Ιατρικής, όπως εξήγησε, ήταν ένας στόχος που είχε από μικρή ηλικία. «Από μικρός μου άρεσε αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο να βοηθάς τους ανθρώπους», είπε, υπογραμμίζοντας ότι πέρα από την επαγγελματική αποκατάσταση, τον ενδιαφέρει κυρίως η προσφορά που συνδέεται με το ιατρικό επάγγελμα.

Η νέα αυτή πορεία ξεκινά από τη Μυτιλήνη και συνεχίζεται στην Αθήνα, όπου ο Γιάννης Λάλος θα βρεθεί πλέον στα έδρανα της Ιατρικής Σχολής, με στόχο να ακολουθήσει τον δρόμο της επιστή.

Με πληροφορίες απο το «nisi.gr».