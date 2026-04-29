Το Πρωτοδικείο απαντά για την επίθεση του 89χρονου: Εξοπλισμένα φυλάκια, αλλά χωρίς αστυνομικούς

Την ύπαρξη εξοπλισμένων αλλά όχι επανδρωμένων με αστυνομικούς φυλακίων υπογραμμίζει το Πρωτοδικείο Αθηνών μετά την επίθεση με καραμπίνα του 89χρονου το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου σε σχετική ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2024, μετά την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, μεγάλο μέρος του Πολιτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του πρώην Ειρηνοδικείου. Η μετακίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού δικαστών, δικηγόρων, υπαλλήλων και πολιτών που προσέρχονται καθημερινά, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένες ανάγκες ασφαλείας.

Η Διοίκηση του Πρωτοδικείου αναφέρει ότι ήδη από τον Οκτώβριο του 2024 είχε ζητήσει εγγράφως την ενίσχυση των μέτρων φύλαξης, την ενεργοποίηση των φυλακίων στη Δέγλερη και στη Λουκάρεως, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων X-Ray. Παρά τις ενέργειες αυτές, όπως σημειώνεται, η στελέχωση των φυλακίων καθυστέρησε, ενώ η πεζή αστυνομική δύναμη που είχε τοποθετηθεί στα τέλη του 2024 μειώθηκε αρχικά σε έναν αστυνομικό και τον Οκτώβριο του 2025 αποσύρθηκε πλήρως, χωρίς να αντικατασταθεί.

Αν και στις αρχές του 2026 ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού ασφαλείας στα φυλάκια, αυτά δεν έχουν επανδρωθεί μέχρι σήμερα, υπογραμμίζει η ανακοίνωση. Το Πρωτοδικείο ξεκαθαρίζει ότι η μη λειτουργία των σημείων ελέγχου δεν οφείλεται σε επιλογή της Διοίκησης, διαψεύδοντας σχετικές αναφορές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών

«Σχετικά με την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες, 28.4.2026, στο Πρωτοδικείο Αθηνών και ειδικότερα στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, εξαιτίας της οποίας τραυματίστηκαν τέσσερις Δικαστικοί Υπάλληλοι εν ώρα καθήκοντος, επισημαίνονται τα εξής:

Από τις 16.9.2024 και ως συνέπεια της ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, μεγάλο μέρος του Πολιτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου μεταστεγάστηκε στις εγκαταστάσεις του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών. Το γεγονός αυτό είχε ως φυσική συνέπεια τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των Δικαστών, Δικηγόρων, Δικαστικών Υπαλλήλων και πολιτών που προσέρχονται εκεί καθημερινά και συνακόλουθα την κατακόρυφη αύξηση των απαιτήσεων ασφαλείας του χώρου. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του Πρωτοδικείου, ήδη από 24.10.2024 είχε αρμοδίως ζητήσει εγγράφως την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στον ανωτέρω χώρο και μάλιστα την ενεργοποίηση των ευρισκόμενων στις οδούς Δέγλερη και Λουκάρεως και από ετών εγκαταλελειμμένων φυλακίων, με την τοποθέτηση σε αυτά συσκευών X-Ray, αλλά και τη λήψη επιπλέον μέτρων ασφαλείας. Ωστόσο, επειδή κάτι τέτοιο ευλόγως δεν μπορούσε να υλοποιηθεί αμέσως, η Διοίκηση του Πρωτοδικείου ζήτησε την παρουσία στο χώρο έστω και πεζής αστυνομικής δύναμης, προκειμένου να υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη επιτήρηση. Πράγματι, από το τέλος Δεκεμβρίου του 2024 τοποθετήθηκαν δύο Αστυνομικοί και συγκεκριμένα ένας Αστυφύλακας της Ελληνικής Αστυνομίας και ένας Δικαστικός Αστυνομικός, οι οποίοι όμως αργότερα περιορίστηκαν σε έναν και από τον Οκτώβριο του 2025 αποσύρθηκαν αμφότεροι από τις Υπηρεσίες τους, χωρίς έκτοτε να αντικατασταθούν από άλλους.

Στη συνέχεια και αφού μετά από σχετικές ενέργειες και αιτήματα της Διοίκησης του Πρωτοδικείου ολοκληρώθηκε, ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού και στα δύο προαναφερόμενα φυλάκια, ώστε να μπορέσουν να αποδοθούν σε χρήση, εκείνα δεν επανδρώθηκαν έως σήμερα με το απαιτούμενο αστυνομικό προσωπικό. Κατά συνέπεια, από την παράθεση των ανωτέρω γεγονότων προκύπτει ότι ουδέποτε αποτέλεσε επιλογή της Διοίκησης του Πρωτοδικείου η μη λειτουργία σημείων και συσκευών ελέγχου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπως αντιθέτως και ατυχέστατα διαπιστώθηκε σε χθεσινή δημοσιογραφική εκπομπή, αλλά και σε χθεσινό δελτίο ειδήσεων.

Τέλος, το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου θεωρεί ελάχιστη υποχρέωσή του να εκφράσει την πλήρη συμπαραστάσή του στις Δικαστικές Υπαλλήλους που τραυματίστηκαν, αλλά και να εξάρει την αφοσίωση, τόσο αυτών όσο και του συνόλου των Δικαστικών Υπαλλήλων του Δικαστηρίου, στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών

Χριστόφορος Λινός

Εφέτης»