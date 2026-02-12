Το... πρωτόκολλο της βασιλόπιτας στο ΥΠΕΞ

Ως είθισται διπλωμάτες και πολιτικό προσωπικό μαζεύτηκαν όπως κάθε χρόνο στη σάλα του υπουργείου Εξωτερικών στην Ακαδημίας 1, για την παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας, με τις ευχές για «ήρεμα νερά» να δίνουν και παίρνουν.

Ωστόσο, αυτό που αρκετούς εντυπωσίασε, είναι το…πρωτόκολλο στην κοπή. Και ναι, υπάρχει ένα σχετικό πρωτόκολλο για το οποίο διερωτήθηκε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ κρατούσε το μαχαίρι στο χέρι.

Με άνθρωπο του ΥΠΕΞ να δίνει τον «ρυθμό» και να υποδεικνύει ως πρώτο κομμάτι, αυτό του υπουργείου, «υπάρχει πρωτόκολλο;» ρώτησε ο υπουργός, παίρνοντας θετική απάντηση, και με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να λέει αστειευόμενος πως το πρώτο πράγμα που έμαθε στο υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι «το πρωτόκολλο στο ΥΠΕΞ είναι βιομηχανία».

Για την ιστορία, μετά το κομμάτι του υπουργείου, ακολούθησαν τα κομμάτια του υπουργού και των τριών υφυπουργών, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, νωρίτερα να έχει ζητήσει να κρατηθεί το κομμάτι της Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και να της εύχεται ταχεία ανάρρωση.

Οι βασιλόπιτες, όπως έμαθα, έκρυβαν τέσσερα φλουριά τα οποία έπεσαν σε υπαλλήλους του ΥΠΕΞ. Καλή χρονιά και από εμάς και όπως είπε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης: «επιβιώνουμε...»