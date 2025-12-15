Το ψάρι που μπορεί να γίνει σύμμαχός σου απέναντι στα καρδιαγγειακά νοσήματα

Οι γιατροί, όταν δίνουν διατροφικές συμβουλές σε άτομα με αυξημένη χοληστερόλη, τριγλυκερίδια ή υψηλή αρτηριακή πίεση – προβλήματα που συνδέονται άμεσα με τις καθημερινές μας διατροφικές επιλογές, προτείνουν πουλερικά ή ψάρια.

Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν τα ψάρια, και ιδιαίτερα εκείνα που είναι πλούσια στα γνωστά πλέον ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, όπως οι σαρδέλες, ο τόνος, το σκουμπρί και ο σολομός. Ακόμη και τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να συμβάλουν θετικά, όταν η πρόσληψη μέσω τροφών δεν επαρκεί.

Μελέτες δείχνουν ότι η καθημερινή πρόσληψη περίπου 3 γραμμαρίων ωμέγα-3 λιπαρών – ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 110 έως 114 γραμμάρια σολομού – μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Για σύγκριση, ένα τυπικό συμπλήρωμα ιχθυελαίου περιέχει κατά μέσο όρο 300 mg ωμέγα-3 ανά κάψουλα, ενώ τα συγκεκριμένα λιπαρά έχουν συσχετιστεί και με καλύτερη γνωστική λειτουργία.

Δες ποιο είναι το ψάρι που πρέπει να καταναλώνεις πιο πολύ από τα άλλα και πώς μπορείς να το εντάξεις εύκολα στη διατροφή σου.