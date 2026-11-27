Η παρακμή μοιάζει να είναι η νέα κανονικότητα. Σκάνδαλα στην κορυφή, διαφθορά παντού. Και να έχει τέτοια έκταση που παραπέμπει σε επιδημία. Αν κάποιος θεωρούσε ότι ένα αόρατο χέρι κινεί τις πολιτικές και κοινωνικές «μαριονέτες», θα θεωρούσε ότι εκτελούν εντολές σε ένα σενάριο με στόχο να είναι αποδεκτό το δόγμα: όλοι τα παίρνουνε και όλοι ίδιοι είναι.

Παλιότερα είχε επικρατήσει μια παρόμοια αντίληψη στον αθλητισμό. Ντοπαρισμένος δεν ήταν όποιος ντοπαριζόταν, αλλά όποιος συλλαμβανόταν ντοπαρισμένος. Και κάπως έτσι έφθανε μια κοινωνία να δικαιολογεί τα αναβολικά και μάλιστα να επιχειρηματολογεί, υποστηρίζοντας ότι και οι άλλοι τα ίδια κάνουνε. Δόξα μιας ημέρας αρχικά, απαξίωση μιας ζωής μετέπειτα.

Μόνο που επειδή κάτι συμβαίνει σε μεγάλη έκταση, δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται. Η κλεψιά είναι κλεψιά ακόμα και σε μια κοινωνία κλεφτοκοτάδων. Και αν όλοι κλέβαν όλους, δεν θα υπήρχε μια νέα τάξη, μια απόλυτη αταξία θα υπήρχε. Βεβαίως δεν έχουν όλοι την ίδια συνείδηση. Έτσι, οι πιο ελαστικές συνειδήσεις πιο εύκολα υιοθετούν ελαστικά ήθη και το «άρπαξε να φας και κλέψε να χεις».

Όμως, η μετάλλαξη μιας κοινωνίας δεν είναι παίξε γέλασε. Μπορεί κάθε οικονομία να έχει το μαύρο της κομμάτι. Μπορεί να υπάρχει παντού και ένα μαύρο πρόβατο. Είναι ακριβώς όπως η εξαίρεση που υπάρχει στον κανόνα. Υπάρχει αλλά δεν καταργεί τον κανόνα.

Η σοφή γαλλική παροιμία λέει μια αναμφισβήτητη αλήθεια. «Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». Είναι όμως αλήθεια ότι σχεδόν όλοι όταν πλησιάζουν το ψάρι που βρωμάει θα το πιάσουν από την ουρά. Σε τελική ανάλυση σημασία έχει να μην ξεγλιστρήσει το ψάρι και να γλυτώσουν οι περισσότεροι από την μπόχα.

Η κοινωνία μας στρέφει αλλού το βλέμμα λόγω της αποφοράς των σκανδάλων. Ένα άλλο κομμάτι της ίσως από διαστροφή να παρακολουθεί και να τρέφει κάποια περίεργη ανάγκη της. Το πιο επικίνδυνο για όλους είναι να πάψει να μας βρωμάει η ίδια η βρώμα. Το πιο επικίνδυνο είναι να συνηθίσει την οσμή. Είναι να περάσεις από «το βρώμα και δυσωδία» στο ωραία ευωδιά. Τότε είναι που κολυμπάει και γλιτώνει και το ψάρι και ας βρωμάει. Και άντε για τα μάτια του κόσμου να την πληρώσει καμία ουρά. Το κεφάλι είναι όμως το θέμα…