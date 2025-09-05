Το ψηφιακό ευρώ έρχεται – Τι αλλάζει για τράπεζες, πολίτες και επιχειρήσεις

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι σχεδιασμοί της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ, ενός νέου μέσου συναλλαγών που υπόσχεται να φέρει επανάσταση στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τοπίο. Δεν πρόκειται για κρυπτονόμισμα, ούτε για ιδιωτικό stablecoin, αλλά για την ψηφιακή μορφή του επίσημου νομίσματος της ευρωζώνης , με τη σφραγίδα και την εγγύηση της ΕΚΤ.

Γιατί το χρειάζεται η Ευρώπη

Η ανάγκη προκύπτει από δύο μεγάλες προκλήσεις:

Η δραματική πτώση χρήσης μετρητών: οι πολίτες στρέφονται όλο και περισσότερο στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Ο ανταγωνισμός από τις Big Tech και τα ιδιωτικά ψηφιακά νομίσματα: η Ευρώπη δεν θέλει οι συναλλαγές να περάσουν στα χέρια των τεχνολογικών κολοσσών.

Το ψηφιακό ευρώ θα είναι έτσι η ασφαλής, δημόσια εγγυημένη εναλλακτική για πληρωμές σε όλη την ευρωζώνη.

Like cash, the digital euro will allow everyone to pay throughout the euro area at all times and safeguard inclusion for all Europeans.



Read Executive Board member Piero Cipollone’s full speech at the @Europarl_EN https://t.co/GR7wj5krsl pic.twitter.com/mkWXzroexU — European Central Bank (@ecb) September 4, 2025

Τι σημαίνει για τις τράπεζες

Οι εμπορικές τράπεζες βρίσκονται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Παρότι η ΕΚΤ διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τις καταθέσεις, η ύπαρξη ενός «ασφαλούς» ψηφιακού χρήματος μπορεί να οδηγήσει πελάτες να μεταφέρουν κεφάλαια.

Για να αποφευχθεί αυτό, σχεδιάζονται όρια κατοχής (π.χ. 3.000 ευρώ ανά χρήστη). Από την άλλη, οι ίδιες οι τράπεζες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες γύρω από ψηφιακά πορτοφόλια και πληρωμές.

Τι αλλάζει για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Για τους πολίτες: το ψηφιακό ευρώ θα είναι δωρεάν, εύχρηστο και πανευρωπαϊκά διαθέσιμο, σαν «ηλεκτρονικό μετρητό» που θα προσφέρει ασφάλεια και ταχύτητα.

Για τις επιχειρήσεις: χαμηλότερο κόστος συναλλαγών και ταχύτερη εκκαθάριση, κάτι που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα.

Οι πολιτικές διαστάσεις

Πέρα από την τεχνολογία, το ψηφιακό ευρώ είναι στρατηγική επιλογή. Σε μια εποχή που το δολάριο και το γουάν ενισχύονται, η Ευρώπη επιδιώκει να προστατεύσει τη νομισματική της κυριαρχία και να ενισχύσει τον ρόλο της στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το χρονοδιάγραμμα