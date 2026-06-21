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Για κάθε Έλληνα οδηγό αγώνων που έχει μεγαλώσει με τη μυρωδιά του χώματος και τον ήχο των εξατμίσεων στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας, η συμμετοχή στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι ένα όνειρο ζωής, μια κορυφαία στιγμή που θέλει να ζήσει τουλάχιστον μία φορά στην καριέρα του. Το «Ράλλυ των Θεών», όμως, εκτός από σκληρά χώματα, απαιτεί και... αστρονομικά ποσά. Όταν η σκόνη κατακαθίσει, ο λογαριασμός που καλείται να πληρώσει ένα ελληνικό πλήρωμα δεν θυμίζει σε τίποτα ένα απλό αθλητικό γεγονός, αλλά πλησιάζει —ή και ξεπερνά— την αγορά ενός πολυτελούς ακινήτου. Ας δούμε με απλά λόγια και αριθμούς τι σημαίνει, οικονομικά, να στέκεσαι στην εκκίνηση του εθνικού μας αγώνα.

Το δίλημμα: Ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο αγωνιστικό αυτοκίνητο;

Για να τρέξεις στο Ακρόπολις, χρειάζεσαι το κατάλληλο «όπλο». Στη δημοφιλή κατηγορία Rally2, η οποία συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα και κορυφαίες επιλογές αυτοκινήτων, η πλειοψηφία των Ελλήνων αγωνιζομένων στρέφεται στην ενοικίαση. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι περισσότεροι «ακροπολικοί» οδηγοί είναι... στο νοίκι.

Πόσο κοστίζει όμως αυτή η ενοικίαση; Οι τιμές «παίζουν» ανάλογα με την ομάδα και την παλαιότητα του αυτοκινήτου:

Το «δουλεμένο» αγωνιστικό: Ένα αυτοκίνητο με 10-15 αγώνες στην πλάτη του από μια μικρομεσαία ομάδα του εξωτερικού ξεκινά από περίπου 40.000 ευρώ.

Το κορυφαίο και «φρέσκο»: Αν θέλεις ένα top-spec αυτοκίνητο, όπως ένα Skoda Fabia RS από μεγάλη και έμπειρη ομάδα, το κόστος ανεβαίνει αμέσως στις 60.000 ευρώ.

Το «κούτα»: Αν απαιτήσεις ένα ολοκαίνουριο όχημα, χωρίς κανένα αγωνιστικό χιλιόμετρο, πρόσθεσε επιπλέον 10.000 με 15.000 ευρώ.

Η «αόρατη» εγγύηση των 25.000 ευρώ

Εδώ κρύβεται η πρώτη μεγάλη παγίδα. Πριν καν γυρίσεις το κλειδί στη μηχανή, πρέπει να καταβάλεις 25.000 ευρώ ως εγγύηση (το ποσό της ασφαλιστικής απαλλαγής). Για να το καταλάβουμε με ένα παράδειγμα: Το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο για ολική καταστροφή, αλλά τις πρώτες 25.000 ευρώ των ζημιών τις πληρώνεις εσύ. Ένας σπασμένος προφυλακτήρας από μια πέτρα ή μια στραβωμένη ζάντα σε ένα βαθύ χαντάκι θα αφαιρεθούν απευθείας από την εγγύησή σου. Έτσι, ο οδηγός ξεκινά τον αγώνα και... προσεύχεται να επιστρέψει το αυτοκίνητο ανέπαφο για να πάρει τα χρήματά του πίσω.

Παράβολα, ελαστικά και καύσιμα: Ο χορός των χιλιάδων ευρώ

Το κόστος της ενοικίασης είναι μόνο η αρχή. Για να κυλήσουν οι τροχοί στην ειδική διαδρομή, τα έξοδα «τρέχουν» με ρυθμούς αγωνιστικού αυτοκινήτου:

Παράβολο συμμετοχής: Το «εισιτήριο» του αγώνα κοστίζει 3.000 ευρώ.

Ελαστικά (Hankook): Το σκληρό ακροπολικό χώμα τα… καταπίνει. Το κόστος τους αγγίζει τις 12.000 ευρώ.

Αγωνιστικό καύσιμο: Ξεχάστε τις τιμές των συμβατικών βενζινάδικων. Το ειδικό καύσιμο κοστίζει 10 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει περίπου 10.000 ευρώ για τις ανάγκες όλου του αγώνα.

Δοκιμές: Κάθε χιλιόμετρο χρυσάφι

Δεν μπορείς να μπεις στο Ακρόπολις χωρίς να έχεις νιώσει το αυτοκίνητο. Όμως, οι δοκιμές πριν τον αγώνα κοστίζουν πάνω από 100 ευρώ για κάθε ένα χιλιόμετρο που διανύεις. Ένα απολύτως βασικό τεστ 50 χιλιομέτρων για να βρει το πλήρωμα τις ρυθμίσεις του, ξεπερνά τα 5.000 ευρώ. Αν προσθέσουμε σε αυτά τουλάχιστον 3.000 ευρώ για έξοδα διαμονής, διατροφής και την απαραίτητη προβολή (ρούχα ομάδας, αυτοκόλλητα, merch), το μπάτζετ εκτοξεύεται.

Η «σούμα»: Πόσο γράφει το... ταμείο;

Αν κάνουμε τη συνολική προσθαφαίρεση για ένα αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally2, καταλήγουμε σε δύο βασικά οικονομικά σενάρια:

Το «Premium» Σενάριο (Skoda Fabia RS από κορυφαία ομάδα):

Συνολικό Κόστος: 120.000 €

Εγγύηση: 25.000 € (επιστρέφεται στο ακέραιο αν το αυτοκίνητο γυρίσει χωρίς γρατζουνιά)

Καθαρό Κόστος Αγώνα: 95.000 € (χρήματα που δεν πρόκειται να ξαναδείτε)

Το «Value» Σενάριο (Πιο οικονομικό αυτοκίνητο & περιορισμένα έξοδα):

Συνολικό Κόστος: 90.000 €

Εγγύηση: 25.000 € (επιστρέφεται αν δεν γίνουν ζημιές)

Καθαρό Κόστος Αγώνα: 65.000 € (με ελάχιστες δοκιμές και πιο οικονομική διαμονή/προβολή)

Τι γίνεται με τις άλλες κατηγορίες; (Rally3 και Rally1)

Αν το budget για ένα Rally2 μοιάζει άπιαστο, υπάρχουν εναλλακτικές, αλλά και πάλι όχι φθηνές. Στην κατηγορία Rally3 (π.χ. με ένα Ford Fiesta από την M-Sport), τα κόστη είναι πιο συγκρατημένα. Ένας ολοκληρωμένος αγώνας εκεί θα κοστίσει περίπου 80.000 ευρώ.

Φυσικά, αν κάποιος έχει δικό του (ιδιόκτητο) αυτοκίνητο, το κόστος ανά αγώνα μειώνεται, αλλά μετακυλίεται στην αγορά και τη συντήρηση. Ένα μεταχειρισμένο Rally3 ξεκινά από τις 100.000 ευρώ, ενώ ένα καινούριο μπορεί να αγγίξει τις 300.000 ευρώ — και εκεί, κάθε ζημιά βγαίνει απευθείας από την τσέπη του ιδιοκτήτη, χωρίς ασφαλιστικές καλύψεις ομάδων.

Όσο για την κορυφαία κατηγορία Rally1 (τα υβριδικά θηρία του WRC); Εκεί ξεφεύγουμε εντελώς από την ελληνική πραγματικότητα, καθώς η ενοικίαση για έναν και μόνο χωμάτινο αγώνα ξεπερνά κατά πολύ τις 200.000 ευρώ.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις παραμένει η απόλυτη πρόκληση. Για τα ελληνικά πληρώματα, ο πραγματικός αγώνας ξεκινά πολλούς μήνες πριν, στο σαφάρι της αναζήτησης χορηγών. Γιατί πίσω από κάθε δευτερόλεπτο θεάματος στις ειδικές διαδρομές, κρύβεται μια τεράστια οικονομική υπέρβαση.