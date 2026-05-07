Το Redmi Watch 6 κυκλοφορεί παντού και έρχεται με τεράστια οθόνη και μεγάλη μπαταρία

Το Redmi Watch 6 ανακοινώθηκε επίσημα για την παγκόσμια αγορά, ξεκινώντας από Πολωνία, Ρουμανία και Ταϊλάνδη, με την έκδοση NFC να ξεχωρίζει κυρίως και λόγω της προσιτής του τιμής (στα 137 δολάρια). Το νέο αυτό smartwatch διαδέχεται το Watch 5, προσφέροντας χαρακτηριστικά ναυαρχίδας στην κατηγορία των low budget συσκευών.



Σχεδιασμός και oθόνη

To σώμα του είναι φτιαγμένο από αλουμίνιο, έχει πάχος 9.9 χιλιοστά και βάρος 40 γραμμάρια. Διαθέτει τεράστια AMOLED οθόνη 2.07 ιντσών (432x514 pixels, πυκνότητα 324ppi), φωτεινότητα 2.000 nits και ρυθμό που φτάνει τα 60Hz. Το κυρτό 2.5D γυαλί, το πλαίσιο των 2 χιλιοστών (82% αναλογία οθόνης-προς-κυρίως σώμα) και η αδιαβροχοποίησή του (για χρήση στα 50m βάθος), το κάνουν πραγματικά ξεχωριστό σε αυτήν την κατηγορία τιμής.



Εξαιρετική αυτονομία και φόρτιση

Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 550mAh και υπόσχεται να προσφέρει 24 ημέρες βασική χρήση, 12 ημέρες τυπική χρήση ή 7 ημέρες με την οθόνη ενεργοποιημένη στο Always-On, για να προσφέρει ενημερώσεις όλο το 24ωρο. Υποστηρίζει μαγνητική φόρτιση και φέρει γραμμικό μοτέρ δόνησης στο εσωτερικό του για να προσφέρει πάνω από 20 διαφορετικά στιλ ειδοποιήσεων.



Υγεία, Fitness και smart λειτουργίες

To Redmi Watch 6 υποστηρίζει πάνω από 150 αθλητικές λειτουργίες (όπως τρέξιμο, ποδηλασία και κολύμπι), αναγνώριση τοποθεσίας μέσω GNSS (GPS/LGNSS/BeiDou/QZSS), καταγραφή SpO2, καταγραφή καρδιακού ρυθμού, ανίχνευση ανωμαλιών στον ύπνο και μετρήσεις για το στρες.

Από μεριάς λειτουργικού έχουμε το HyperOS 3 με 200+ watch faces για να το φέρετε στα μέτρα σας, ενώ για την ασύρματη επικοινωνία χρησιμοποιεί Bluetooth 5.3 και NFC (σε ειδική έκδοση για να υποστηρίζονται και ανέπαφες πληρωμές). Τέλος, ο αποθηκευτικός του χώρος φτάνει τα 4GB.