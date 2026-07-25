Το «row» ήχησε και στον γάμο του Ντοναρούμα με τον Χάαλαντ σε ρόλο... οργανωτή

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε χαμό στον γάμο του συμπαίκτη του στην Μάντσεστερ Σίτι, Τζίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος παντρεύτηκε τον παιδικό του έρωτα.

Ο Νορβηγός επιθετικός παρεβρέθηκε στο Φαζάνο της νότιας Ιταλίας, μαζί με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλ Χάουγκσενγκ Γιόχανσεν και αμέσως μετά την δεξίωση έφερε... άρωμα Μουντιάλ μαζί με μερικούς καλεσμένους, καθώς έκαναν αναπαράσταση του εμβληματικού πανηγυρισμούς «row».

Erling Haaland attended Gianluigi Donnarumma’s wedding and made the attendees do the viking row 😂 pic.twitter.com/J2ZOxQ62jE — Sleeper Football (@SleeperFooty) July 25, 2026

Συγκεκριμένα ο Χάαλαντ χτυπούσε ένα τύμπανο με το χέρι του και αρκετοί καλεσμένοι ήταν καθισμένοι στο πάτωμα και κωπηλατούσαν με κάθε χτύπο. Μάλιστα ο 26χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έδινε και... οδηγίες στους παρευρισκόμενους για το πως να το κάνουν σωστά.