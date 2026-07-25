Σπορ Ποδόσφαιρο Έρλινγκ Χάαλαντ Ιταλία Γάμος Viral

Το «row» ήχησε και στον γάμο του Ντοναρούμα με τον Χάαλαντ σε ρόλο... οργανωτή

Η ιεροτελεστία που γινόταν μετά τις νίκες της Νορβηγίας έγινε στον γάμο του Ντοναρούμα με πρωταγωνιστές τους καλεσμένους και τον Χάαλαντ.

screenshot
screenshot
Κώστας Μπατζώνης

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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε χαμό στον γάμο του συμπαίκτη του στην Μάντσεστερ Σίτι, Τζίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος παντρεύτηκε τον παιδικό του έρωτα.

Ο Νορβηγός επιθετικός παρεβρέθηκε στο Φαζάνο της νότιας Ιταλίας, μαζί με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλ Χάουγκσενγκ Γιόχανσεν και αμέσως μετά την δεξίωση έφερε... άρωμα Μουντιάλ μαζί με μερικούς καλεσμένους, καθώς έκαναν αναπαράσταση του εμβληματικού πανηγυρισμούς «row».

Συγκεκριμένα ο Χάαλαντ χτυπούσε ένα τύμπανο με το χέρι του και αρκετοί καλεσμένοι ήταν καθισμένοι στο πάτωμα και κωπηλατούσαν με κάθε χτύπο. Μάλιστα ο 26χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έδινε και... οδηγίες στους παρευρισκόμενους για το πως να το κάνουν σωστά.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Έρλινγκ Χάαλαντ Ιταλία Γάμος Viral

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