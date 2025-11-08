Το σαφράν του Κρόκου Κοζάνης: Πόσα λουλούδια χρειάζονται και γιατί αξίζει τόσο

Αντιμέτωποι με τις ολοένα εντονότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται οι καλλιεργητές του Κρόκου Κοζάνης, οι οποίοι βλέπουν για ακόμη μία χρονιά την παραγωγή τους να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.



Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, Βασίλη Μητσόπουλο, η φετινή συγκομιδή ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου και, όπως όλα δείχνουν, «θα είναι ελάχιστα καλύτερη από τα προηγούμενα τρία χρόνια». Ωστόσο, όπως επισημαίνει, «η ανθοφορία των λουλουδιών και φέτος δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα».

