Το Samsung Pay επίσημα και στην Ελλάδα

Η Samsung ανακοίνωσε την επίσημη διάθεση του Samsung Pay στην Ελλάδα, προσφέροντας στους χρήστες συμβατών συσκευών Galaxy τη δυνατότητα να πραγματοποιούν γρήγορες, εύκολες και ασφαλείς ανέπαφες πληρωμές μέσω του κινητού τους. Η διάθεση της υπηρεσίας πραγματοποιείται μέσω των συμβατών καρτών Visa των τραπεζών Πειραιώς και Alpha Bank, καθώς και μέσω της Viva.com, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη του οικοσυστήματος των ψηφιακών πληρωμών στην ελληνική αγορά.



Η παρουσίαση και η συμμετοχή των τραπεζών

Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστου Δερμεντζόπουλου, καθώς και εκπροσώπων του τραπεζικού κλάδου, του οικοσυστήματος ψηφιακών πληρωμών και της επιχειρηματικής κοινότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ τεχνολογικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών και Πολιτείας για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Το Samsung Wallet συγκεντρώνει σε μία ασφαλή εφαρμογή υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των χρηστών κινητών τηλεφώνων Samsung Galaxy. Με την ενεργοποίηση του Samsung Pay, οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν τις συμβατές κάρτες πληρωμών Visa των τραπεζών Alpha Bank και Πειραιώς και να πραγματοποιούν ανέπαφες συναλλαγές απευθείας από τη συσκευή τους, αξιοποιώντας τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας της πλατφόρμας Samsung Knox.



Επιπλέον, η Viva.com ενεργοποιεί πρώτη στην Ελλάδα το Samsung Pay για πληρωμές στο ηλεκτρονικό εμπόριο, προσφέροντας τη δυνατότητα στους χρήστες των κινητών τηλεφώνων Samsung Galaxy να κάνουν πληρωμές μέσω της e-commerce λύσης Smart Checkout. Όπως δήλωσε ο Stefan Waterdrinker, Senior VP Strategy και GTM, της Viva.com: «H Viva.com, η πρώτη Tech Bank στην Ευρώπη, υποστηρίζει ήδη το Samsung Pay στις ευρωπαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε πρώτοι το προνόμιο στους Έλληνες εμπόρους να δέχονται συναλλαγές μέσω Samsung Pay, πλέον των ήδη διαθέσιμων 40+ μεθόδων πληρωμής. Στόχος μας παραμένει να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση αποδοχής πληρωμών σε συνδυασμό με τραπεζικές υπηρεσίες και εξατομικευμένη χρηματοδότηση».



Αλλαγή στην καθημερινότητα

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο οποίος δήλωσε: «Η ψηφιακή μετάβαση έχει πραγματική αξία όταν κάνει την καθημερινότητα του πολίτη πιο απλή, πιο γρήγορη και πιο ασφαλή. Το Samsung Wallet κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, συγκεντρώνοντας στο κινητό δυνατότητες που μέχρι χθες ήταν διάσπαρτες και εντάσσοντάς τες σε ένα εύχρηστο εργαλείο για πολίτες, εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση, από το 2019, εργάζεται συστηματικά για ένα κράτος πιο ψηφιακό, πιο φιλικό και πιο κοντά στον πολίτη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Gov Wallet. Η σημερινή πρωτοβουλία επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να φέρει λύσεις που έχουν πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή. Αυτό είναι και το ψηφιακό μέλλον για το οποίο εργαζόμαστε, ένα μέλλον ανθρώπινο, απλό, ασφαλές και προσβάσιμο σε όλους».



Η σημασία του Samsung Wallet

Παρουσιάζοντας τη στρατηγική σημασία της διάθεσης του Samsung Wallet στην ελληνική αγορά, ο Άρης Παρασκευόπουλος, Επικεφαλής του Τμήματος Mobile Experience της Samsung Electronics για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Η διάθεση του Samsung Pay στην Ελλάδα αποτελεί αποτέλεσμα μιας στενής συνεργασίας με τις τράπεζες Alpha Bank και Πειραιώς και τους υπόλοιπους στρατηγικούς συνεργάτες μας, τους οποίους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τη συμβολή τους. Οι τράπεζες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση της μετάβασης στις ψηφιακές πληρωμές και, μέσα από αυτή τη συνεργασία, προσφέρουμε στους χρήστες κινητών τηλεφώνων Samsung Galaxy μια ασφαλή και σύγχρονη εμπειρία συναλλαγών» και συνέχισε : «Το Samsung Wallet αποτελεί μια πλατφόρμα που θα εξελίσσεται διαρκώς, μέσα από νέες συνεργασίες, εμπλουτιζόμενη με νέες υπηρεσίες και δυνατότητες, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους χρήστες και το ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα».



Ξεκίνημα στην Ελλάδα

Το Samsung Wallet είναι ήδη διαθέσιμο σε περισσότερες από 60 αγορές παγκοσμίως, με την Ελλάδα να αποτελεί το νεότερο μέλος του διεθνούς οικοσυστήματος της υπηρεσίας. Πέρα από τις πληρωμές, η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες δυνατότητες, όπως Digital Car Key, boarding passes, εισιτήρια θεαμάτων και εκδηλώσεων, loyalty cards και άλλες υπηρεσίες που μετατρέπουν το smartphone σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό πορτοφόλι. Στον πυρήνα του Samsung Wallet βρίσκεται η πλατφόρμα ασφαλείας Samsung Knox, η οποία αξιοποιεί πολλαπλά επίπεδα προστασίας, όπως βιομετρική πιστοποίηση, κρυπτογράφηση και ασφαλή αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων, φροντίζοντας ώστε κάθε συναλλαγή και κάθε ψηφιακό στοιχείο να παραμένουν προστατευμένα.