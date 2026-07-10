Το Σάββατο 11 Ιουλίου η πολιτική κηδεία της Πάολας Ρεβενιώτη

Το Σάββατο (11/7) και ώρα 12.00 στο Α’ Νεκροταφείο των Αθηνών στο Μετς θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της εμβληματικής τρανς ακτιβίστριας και υποψήφιας βουλεύτριας με το ΜέΡΑ 25, Πάολας Ρεβενιώτη.

Η Πάολα Ρεβενιώτη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Ήταν εκδότρια, φωτογράφος, κινηματογραφίστρια, ενώ υπήρξε για πολλές δεκαετίες σεξεργάτρια. Η ίδια, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 αποτέλεσε κεντρική φυσιογνωμία του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, έχοντας δώσει πολλούς αγώνες για ορατότητα και αποδοχή.

Οι δικοί της άνθρωποι με ανακοίνωσή τους, αντί στεφάνων προτείνουν τη στήριξη δύο ενεργών υπηρεσιών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας:



Τη Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων 11528 Δίπλα Σου, λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη του Athens Pride: Δικαιούχος: ATHENS PRIDE

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ



IBAN: GR61 0172 0800 0050 8007 5790 971



Και την Red Umbrella Athens Κέντρο Ενδυνάμωσης για Άτομα που Εργάζονται στο Σεξ, λειτουργεί υπό τη νομική σκέπη της Θετικής Φωνής



Δικαιούχος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ



IBAN: GR8601720500005050045060697

