Το Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων για το Ιράν - Νέα μηνύματα Τραμπ για ΝΑΤΟ

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οδηγούνται ΗΠΑ και Ιράν μετά την επίτευξη της «εύθραυστης» εκεχειρίας δυο εβδομάδων με σκοπό να συζητηθούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα προκειμένου να βρεθεί μια οριστική λύση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς ως επικεφαλής, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα μεταβούν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, το Μεγάλο Σάββατο προκειμένου να ξεκινήσει ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων.

Βομβαρδισμένα κτίρια στην Τεχράνη / Reuters

Η κα Λίβιτ ανέφερε ότι ο Βανς διαδραμάτισε εξ αρχής «σημαντικό ρόλο» στο θέμα του Ιράν και ότι υπήρξαν επίσης συνομιλίες «σε υψηλό επίπεδο» με την Κίνα. Επιπρόσθετα, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Όσον αφορά στα Στενά το Ορμούζ, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον παρατηρεί αύξηση των διελεύσεων πλοίων μετά τη συμφωνία.

Επιπλέον ξεκαθάρισε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στους όρους της κατάπαυσης του πυρός που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στα μέρη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τη στήριξή του στην προσέγγιση του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αργά το βράδυ της Τρίτης, είπε η εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συνεχίσουν να συζητούν το θέμα του Λιβάνου.

Το Ιράν καταγγέλλει παραβίαση της εκεχειρίας

«Παράλογη» χαρακτηρίζει τη συμφωνηθείσα εκεχειρία ή τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, καταγγέλλοντας ότι παραβιάστηκαν τρεις βασικοί όροι του σχεδίου 10 σημείων ενόψει των διαπραγματεύσεων που αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή στο Πακιστάν.

Ειδικότερα, ο Γαλιμπάφ αναφέρεται στη συνέχιση των επιθέσεων στον Λίβανο, στην παραβίαση του ιρανικού εναέριου χώρου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και στην άρνηση του δικαιώματος του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Πακιστανικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι ο Γαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα είναι στην ιρανική αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή.

«Το ΝΑΤΟ δοκιμάστηκε και απέτυχε»

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ότι «γύρισαν την πλάτη» στις ΗΠΑ καθώς δεν στήριξαν τη χώρα στον πόλεμό της εναντίον του Ιράν.

«Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, λέγοντας ότι επικαλείται επακριβώς μια δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα πρόσθετα ότι είναι πολύ λυπηρό που το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στους Αμερικανούς κατά τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ οι Αμερικανοί είναι αυτοί που χρηματοδοτούν την άμυνά τους», πρόσθετε.

Trump will discuss the U.S. withdrawing from NATO with Secretary General Rutte today. pic.twitter.com/zl4Af7L8xE — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 8, 2026

Ο πρόεδρος Τραμπ, που πρόκειται να συναντηθεί μέσα στην ημέρα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα συζητήσει μαζί του την πιθανότητα αποχώρησης των ΗΠΑ από τη συμμαχία, τόνισε η Λέβιτ.