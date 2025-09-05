Το σχέδιο Τσίπρα για εθνική ανάταξη έως το 2030: «Πατριωτική εισφορά σε πλούσιους για τους νέους»

Ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης με ορίζοντα πενταετίας παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Ο πρώην πρόεδρος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη για έναν «νέο πατριωτισμό» που, όπως τόνισε, «οφείλει να στηριχθεί σε μια υγιή οικονομία, ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, κοινωνική συνοχή και εμπιστοσύνη στους θεσμούς».

Ταμείο νέων γενεών με πατριωτική εισφορά

Κεντρική του πρόταση είναι η δημιουργία Ταμείου Στήριξης των Νέων Γενεών, το οποίο θα χρηματοδοτείται από μια «Πατριωτική Εισφορά» στα πολύ υψηλά εισοδήματα. «Οι έχοντες πρέπει να συμβάλουν στο μέλλον αυτού του τόπου», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι οι πόροι θα κατευθυνθούν σε Παιδεία, έρευνα, καινοτομία και νεανική στέγη.

Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης

Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, για τη χρηματοδότηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου μέσα από στρατηγικές επενδύσεις, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και μόχλευση κεφαλαίων.

Οι 9 άξονες του Σχεδίου

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε 9 άξονες για την πενταετία:

Ισχυρό και δίκαιο κράτος

Νέο παραγωγικό μοντέλο

Στήριξη της εργασίας

Ενεργειακή ανθεκτικότητα και ασφάλεια

Δημογραφική ανθεκτικότητα

Μείωση ιδιωτικού χρέους

Τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία

Αναδιανομή – Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης

Εθνική ασφάλεια

«Η χώρα χρειάζεται ένα αναπτυξιακό σοκ, αντίστοιχο με εκείνα της εποχής Τρικούπη και Βενιζέλου», υπογράμμισε.

Κριτική στην κυβέρνηση

Ο Αλέξης Τσίπρας , κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι «πορεύεται με παλιές, χρεοκοπημένες συνταγές» και ότι οι δείκτες κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης αποτελούν «δείκτες ντροπής». «Χρόνο με τον χρόνο απομακρυνόμαστε από τον μέσο όρο της Ε.Ε. – από το 80% του κατά κεφαλήν εισοδήματος πριν την κρίση, βρισκόμαστε πλέον κοντά στο 60%», τόνισε.

Μάλιστα δεν άφησε αναπάντητη και την κριτική που δέχθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκης, ο όποιος είπε πως για όσα λέει ενδιαφέρονται μόνο βιαστές, εμπρηστές και εν γένει εγκληματίες. «Ευτυχώς, βλέποντάς σας, κατάλαβα ότι η ανησυχία μου ήταν αβάσιμη. Μπορώ, απλώς να πω, ότι η τοξικότητα βλάπτει σοβαρά το δημοκρατικό διάλογο», τόνισε ξεκινώντας την ομιλία του.

«Νέος πατριωτισμός» και το ζήτημα της εντιμότητας

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε θέμα εντιμότητας και ηθικής στην πολιτική, καταγγέλλοντας «διαφθορά που ξεκινά από το κυβερνητικό κέντρο, αναξιοκρατία και μεροληψία υπέρ ημετέρων». «Αυτό διαβρώνει το κράτος και απαξιώνει τη Δικαιοσύνη», είπε.

Κλείνοντας, μίλησε για την ανάγκη να αναδειχθεί «η άλλη Ελλάδα, της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου». Ανέφερε το παράδειγμα της Αθηνάς Παπαχρήστου που δώρισε τις οικονομίες της για ένα ασθενοφόρο: «Αυτή είναι η Ελλάδα που πρέπει να υπερισχύσει».