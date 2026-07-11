Το σχόλιο της Euroleague για την ανανέωση του Παπανικολάου με τον Ολυμπιακό

Ο Κώστας Παπανικολάου έχει βρεί το... λιμάνι του, θα μείνει στον Ολυμπιακό για ακόμα δυο χρόνια και φαίνεται πως θα κλείσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους».

Η επίσημη σελίδα της EuroLeague ανήρτησε μια δημοσίευση στην οποία δείχνει τον αρχηγό του Ολυμπιακού να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τροπαίου μαζί με τους φιλάθλους, ενώ στην λεζάντα γράφει: «Δύο ακόμη χρόνια, με τον αρχηγό να συνεχίζει τη δέσμευσή του προς την ομάδα του. Θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες επιτυχίες; Ένας συγκινημένος Κώστας μαζί με τους φιλάθλους στο #F4GLORY”».