Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Euroleague Κώστας Παπανικολάου

Το σχόλιο της Euroleague για την ανανέωση του Παπανικολάου με τον Ολυμπιακό

Η επίσημη σελίδα της EuroLeague στο X ανήρτησε μια δημοσίευση που αφορά τον Ολυμπιακό και την ανανέωση του αρχηγού Παπανικολάου.

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Ο Κώστας Παπανικολάου έχει βρεί το... λιμάνι του, θα μείνει στον Ολυμπιακό για ακόμα δυο χρόνια και φαίνεται πως θα κλείσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους».

Η επίσημη σελίδα της EuroLeague ανήρτησε μια δημοσίευση στην οποία δείχνει τον αρχηγό του Ολυμπιακού να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τροπαίου μαζί με τους φιλάθλους, ενώ στην λεζάντα γράφει: «Δύο ακόμη χρόνια, με τον αρχηγό να συνεχίζει τη δέσμευσή του προς την ομάδα του. Θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες επιτυχίες; Ένας συγκινημένος Κώστας μαζί με τους φιλάθλους στο #F4GLORY”».

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Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Euroleague Κώστας Παπανικολάου

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