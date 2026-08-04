«Το σημαντικότερο ναυάγιο της εποχής του»: Χρυσά ευρήματα φωτίζουν μια άγνωστη ιστορία του Βυζαντίου

Ένα βυζαντινό ναυάγιο που παρέμενε για περισσότερα από δέκα χρόνια στον βυθό της Αδριατικής φαίνεται πως κρύβει μια ιστορία πολύ πιο σημαντική από εκείνη ενός συνηθισμένου εμπορικού ταξιδιού.

Αρχαιολόγοι που ανακοίνωσαν για πρώτη φορά τα αποτελέσματα πολυετών υποβρύχιων ερευνών εκτιμούν ότι το πλοίο, το οποίο εντοπίστηκε στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Κροατίας, πιθανότατα μετέφερε ένα πρόσωπο υψηλού κύρους μαζί με τη συνοδεία του.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται, μεταξύ άλλων, στα χρυσά κοσμήματα και τα υπόλοιπα πολύτιμα αντικείμενα που εντοπίστηκαν μέσα στα συντρίμμια. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το πλοίο δεν ήταν ένα απλό εμπορικό σκάφος, αλλά πιθανότατα συνδεόταν με ανθρώπους υψηλής κοινωνικής ή πολιτικής θέσης.

REUTERS/Antonio Bronic

Ένα ναυάγιο από μια κρίσιμη περίοδο του Βυζαντίου

Οι αρχαιολόγοι τοποθετούν χρονικά το ναυάγιο στον 7ο ή τον 8ο αιώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, διάδοχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη, βρισκόταν αντιμέτωπη με μεγάλες αναταράξεις και σημαντικές εδαφικές απώλειες.

Το ναυάγιο, επομένως, μπορεί να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για μια εποχή κατά την οποία ο κόσμος της ύστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μεταβαλλόταν και σταδιακά διαμορφωνόταν ο μεσαιωνικός κόσμος.

Για τον Τζάστιν Λάιντγουανγκερ, καθηγητή Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, πρόκειται για ένα εύρημα εξαιρετικής σημασίας.

«Για μένα, είναι το σημαντικότερο ναυάγιο της περιόδου του», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η μελέτη του μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα το τέλος της ύστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τη μετάβαση προς τον μεσαιωνικό κόσμο, μεταδίδει τo Reuters.

REUTERS/Antonio Bronic

Τα θαλάσσια δίκτυα που κρατούσαν ενωμένη την Αυτοκρατορία

Η αξία του ναυαγίου δεν περιορίζεται στα αντικείμενα που βρέθηκαν στον βυθό. Οι ερευνητές θεωρούν ότι μπορεί να αποκαλύψει σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι θαλάσσιες διαδρομές της Μεσογείου και τον ρόλο τους στη διατήρηση της συνοχής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Οι θαλάσσιες οδοί συνέδεαν διαφορετικές περιοχές της Μεσογείου, διευκολύνοντας τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών. Η σταδιακή αποδυνάμωση αυτών των δικτύων, αλλά και οι πολιτικές και στρατιωτικές αναταράξεις της εποχής, συνέβαλαν στη σταδιακή αλλαγή του χάρτη της περιοχής.

«Αν μελετάτε το τέλος της ύστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τη μετάβαση στον μεσαιωνικό κόσμο, αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο για να κατανοήσουμε και να αποκτήσουμε εικόνα για το πώς η Μεσόγειος διατηρούνταν ενωμένη μέσω των θαλάσσιων διαδρομών της, πώς κατακερματίστηκε και πώς η αυτοκρατορία διαλύθηκε», εξήγησε ο Λάιντγουανγκερ.

Τα χρυσά αντικείμενα, επομένως, δεν αποτελούν απλώς πολύτιμα αρχαιολογικά ευρήματα. Μαζί με το ίδιο το ναυάγιο, μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα παράθυρο σε μια κρίσιμη περίοδο της ιστορίας της Μεσογείου και του Βυζαντίου.