«Τον σκοτώσαμε; Καλά του κάναμε»: Εμετικές φράσεις για τον 11χρονο Μάριο - Ένταση στην Ευελπίδων

Ένταση επικράτησε έξω από το δικαστήριο μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου, καθώς μια ομάδα Ρομά (κατά πληροφορίες πρόκειται για συγγενείς των κατηγορούμενων) επιτέθηκε σε τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυπταν τις εξελίξεις.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα που δημοσιεύει ο FLASH, άτομα που βρίσκονταν στο σημείο κλώτσησαν κάμερες και τρίποδα από τον επαγγελματικό εξοπλισμό των οπερατέρ, ενώ προπηλάκισαν δημοσιογράφους και τεχνικούς.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες επιχείρησαν να αποκαταστήσουν την τάξη και να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους.

Παρά την παρέμβαση της αστυνομίας, η ένταση δεν εκτονώθηκε αμέσως, καθώς κάποια άτομα παρέμειναν σε κοντινή απόσταση φωνάζοντας και εκτοξεύοντας ύβρεις και εμετικές φράσεις για το νεκρό παιδί, με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου. «Το σκοτώσαμε; Καλά του κάναμε», ακούστηκε κάποια στιγμή από ένα άτομο που ταυτόχρονα έκανε αισχρές χειρονομίες προς την πλευρά των δημοσιογράφων και των αστυνομικών δυνάμεων.