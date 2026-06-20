Το σοκαριστικό πείραμα Έλληνα ψαρά με τους λαγοκέφαλους: «Είναι κανίβαλοι, τρώνε τα πάντα»

Ένα βίντεο που κατέγραψε έμπειρος ψαράς φέρνει στο προσκήνιο μια ιδιαίτερα επιθετική πτυχή της συμπεριφοράς του λαγοκέφαλου, του ξενικού είδους που έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε αλιείς και επιστήμονες.

Θέλοντας να διαπιστώσει αν ευσταθούν οι αναφορές για κανιβαλιστική συμπεριφορά του είδους, ο ψαράς προχώρησε σε ένα ασυνήθιστο πείραμα, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα έναν λαγοκέφαλο. Οι εικόνες που ακολούθησαν ήταν εντυπωσιακές, καθώς μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα αρκετά ψάρια του ίδιου είδους επιτέθηκαν πάνω του και τον κατασπάραξαν, αφήνοντας πίσω μόνο τον σκελετό του.

Η σκηνή αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο την επιθετικότητα που εμφανίζουν οι λαγοκέφαλοι, αλλά και την τάση τους να στρέφονται ακόμη και εναντίον ομοειδών τους. Όπως αναφέρουν ειδικοί και επαγγελματίες αλιείς, τέτοια περιστατικά δεν είναι σπάνια, ιδιαίτερα όταν κάποιο άτομο του είδους είναι τραυματισμένο, εξαντλημένο ή έχει παγιδευτεί σε αγκίστρι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι υπόλοιποι λαγοκέφαλοι εκμεταλλεύονται την αδυναμία του και επιτίθενται άμεσα.

Το περιστατικό επιβεβαιώνει όσα καταγράφονται εδώ και χρόνια από ανθρώπους της θάλασσας, οι οποίοι κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά ανθεκτικό και επιθετικό είδος που έχει προσαρμοστεί στη Μεσόγειο. Μάλιστα, οι αλιείς επισημαίνουν ότι η απόρριψη νεκρών λαγοκέφαλων στη θάλασσα μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή τροφής για τα υπόλοιπα άτομα του είδους, συμβάλλοντας στην περαιτέρω συγκέντρωσή τους σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ο λαγοκέφαλος συγκαταλέγεται στα πιο προβληματικά ξενικά είδη που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο. Τα ιδιαίτερα ισχυρά δόντια του μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε δίχτυα, παραγάδια και γενικότερα στον αλιευτικό εξοπλισμό, ενώ η κατανάλωσή του εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, καθώς περιέχει τετροδοτοξίνη, μία από τις ισχυρότερες φυσικές νευροτοξίνες.