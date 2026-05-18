Το σπάνιο «χαμηλό ουράνιο τόξο» που μοιάζει να ακουμπά τη γη

Το ουράνιο τόξο καταγράφηκε από κάτοικο στην περιοχή Ali Prefecture της νοτιοδυτικής Κίνας, στην Αυτόνομη Περιοχή του Xizang (Θιβέτ), και έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στα social media και στην επιστημονική κοινότητα.

Πώς δημιουργείται το «χαμηλό» ουράνιο τόξο

Σύμφωνα με ειδικούς, πρόκειται για οπτικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο που σχηματίζεται όταν το ηλιακό φως διαθλάται και αντανακλάται σε σταγονίδια υγρασίας μετά από βροχόπτωση.

Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η γωνία του φωτός και η γεωγραφία της περιοχής κάνουν το ουράνιο τόξο να φαίνεται εξαιρετικά χαμηλά στον ορίζοντα.

A netizen recently captured a stunning sight in Ali Prefecture, southwest China's Xizang Autonomous Region – a rainbow so low it seemed to brush the ground. pic.twitter.com/h48GYH6e2l — China Perspective (@China_Fact) April 27, 2026

Γιατί είναι τόσο σπάνιο

Παρότι τα ουράνια τόξα είναι σχετικά συχνό φαινόμενο, η χαμηλή τους εμφάνιση σε ορεινές περιοχές με καθαρή ατμόσφαιρα δημιουργεί σπάνιες και ιδιαίτερα εντυπωσιακές οπτικές παραλλαγές.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά εντυπωσιακών φυσικών φαινομένων που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή του Θιβέτ, γνωστή για τις ιδιαίτερες γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες της.