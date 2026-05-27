Το σπαρακτικό αντίο της Βικτώριας Δέλλα: «Σε αγαπώ μαμά, δεν θα σου πω αντίο - Είσαι πάντα μέσα μου»

Η Βικτώρια Δέλλα συγκλόνισε τους παρευρισκόμενους στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό με τα τρυφερά λόγια αποχαιρετισμού που είπε για τη μητέρα της, Γωγώ Μαστροκώστα, μιλώντας για εκείνη και σε εκείνη.

«Ξέρω πως σήμερα είναι μια μέρα πένθους και πως όλοι μας είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι, όμως μέσα μου νιώθω πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη. Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνεια. Αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο.

Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μια υπέροχη σύζυγος, μια αληθινή φίλη, μια στοργική κόρη και μια δυνατή αδερφή. Και πάνω απ’ όλα μια μοναδική μαμά.

Μαμά, μου έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά μου έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες. Μου έμαθες να μην είμαι κακομαθημένη, να πατάω στα πόδια μου, μου έδειξες τι είναι ο έρωτας, η αφοσίωση και η απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήσουν και θα είσαι για πάντα η κολλητή μου, το άτομο με το οποίο θα μοιράζομαι τα πάντα. Όταν ήμουν μικρή, σου έλεγα πως όταν θα φύγω για σπουδές, θα σε πάρω μαζί μου και τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου και αυτό το φρόντισε εσύ. Στον γάμο σου, είχες γράψει έναν τραγούδι για τον μπαμπά μου και τώρα ήρθε η στιγμή να σου αφιερώσω κι εγώ έναν στίχο. «Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική. Σε αγαπώ, μαμά, δεν σου αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου».