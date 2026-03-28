Το σπαρακτικό αντίο του Γιώργου Νταλάρα στη Μαρινέλλα: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, μάνα»

Με ένα λιτό αλλά σπαρακτικό μήνυμα ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά την Μαρινέλλα που πέθανε σήμερα Σάββατο 28 Μαρτίου, σε ηλικία 88 ετών.

Ο Γιώργος Νταλάρας με μια ανάρτησή του συνοδευόμενη από φωτογραφία της Μαρινέλλας, την αποχαιρετά με συγκίνηση γράφοντας το εύγλωττο «σε ευχαριστώ για όλα, ΜΑΝΑ… Στο καλό!».

Υπενθυμίζεται ότι θλιβερή είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».