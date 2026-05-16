Τι κρύβεται πίσω από το νέο λογότυπο «ντισκομπάλα» του Spotify;

Μια μεγάλη αλλαγή περίμενε τους χρήστες της εφαρμογής Spotify καθώς από την Παρασκευή 15 Μαΐου, οι χρήστες βλέπουν ένα νέο εικονίδιο στις οθόνες των κινητών τους.

Ο λόγος πίσω από την απόφαση είναι διότι η γνωστή εφαρμογή streming μουσικής γιορτάζει δύο δεκαετίες με πολλά νέα χαρακτηριστικά. Το εικονίδιο μεταμορφώθηκε σε ντισκομπάλα αντικαθιστώντας τον χαρακτηριστικό πράσινο κύκλο με τον οποίο είναι εξοικειωμένοι οι χρήστες, αν και η μπάλα ντίσκο εξακολουθεί να βρίσκεται στο κέντρο τριών καμπυλωτών οριζόντιων γραμμών.

Τον Απρίλιο, η υπηρεσία streaming αποκάλυψε τους καλλιτέχνες, τα άλμπουμ, τα τραγούδια, τα podcast και τα ηχητικά βιβλία με τις περισσότερες ακροάσεις όλων των εποχών στην πλατφόρμα. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, λάνσαρε επίσης μια νέα λειτουργία που δίνει στους χρήστες μια εξατομικευμένη ματιά στο μουσικό τους ιστορικό.

«Δεν είναι υπέροχη;» έγραψε το Spotify στο X στις 14 Μαΐου, απαντώντας σε μια άλλη ανάρτηση σχετικά με το νέο εικονίδιο της εφαρμογής. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η πλατφόρμα έκανε λόγο για περισσότερες εκπλήξεις λόγω των «γενεθλίων»

«Είναι τα 20ά μας γενέθλια, αλλά τα δώρα είναι για εσάς», έγραψε το Spotify στο X στις 12 Μαΐου.

Το Spotify λανσάρει το «Party of the Year»

Λίγες ημέρες πριν αλλάξει το λογότυπό του, το Spotify λάνσαρε το νέο εξατομικευμένο στοιχείο ιστορικού ακρόασης, με την ονομασία «Το(α) Πάρτι(α) της Χρονιάς σας».

Η εμπειρία δίνει στους χρήστες μια ματιά σε ορισμένα δεδομένα ακρόασης που δεν έχουν ξαναδεί, όπως η πρώτη τους μέρα στο Spotify, ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες ακροάσεις και τα τραγούδια με τις περισσότερες ακροάσεις όλων των εποχών.

Οι χρήστες του Spotify μπορούν να βρουν το «Πάρτι της Χρονιάς» τους αναζητώντας "Spotify 20" ή "Πάρτι της Χρονιάς" στην εφαρμογή για κινητά ή επισκεπτόμενοι το spotify.com/20 στην κινητή συσκευή τους. Η εμπειρία είναι διαθέσιμη μόνο σε κινητές συσκευές.

