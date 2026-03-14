Το στιγμιότυπο της αγωνιστικής: Οι παίκτες της Τσέλσι έδωσαν όρκο νίκης με τον διαιτητή... στη μέση

Μια επική στιγμή παρακολούθησαν οι φίλαθλοι πριν την σέντρα της αναμέτρησης της Τσέλσι με την Νιούκαστλ στο Στάμφορντ Μπρίτζ.

Όπως κάνουν πριν από κάθε αναμέτρηση, οι ποδοσφαιριστές των μπλε συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου για να δώσουν αγκαλιασμένοι όρκο νίκης. Αυτή την φορά όμως στο κέντρο αυτού του κύκλου που σχημάτισαν βρισκόταν ο Πολ Τίρνεϊ. Ο διαιτητής της αναμέτρησης κοιτούσε απορημένος τους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν έδειχνε να... ενοχλείται και δεν επιχείρησε καν να αποχωρήσει από αυτόν.

Image lunaire en #PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 😳



L’arbitre Paul Tierney se retrouve au milieu des joueurs de Chelsea, en pleine accolade collective, juste avant le coup d’envoi face à Newcastle United ⚽ 😆 pic.twitter.com/F0tbVTM6Qa — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) March 14, 2026

Τα βλέμματα τράβηξε και ο Κόουλ Πάλμερ, ο οποίος έδειχνε να κοιτάζει επίμονα τον διαιτητή ο οποίος στεκόταν ανάμεσά τους, και μετά την ομιλία του αρχηγού Ρις Τζέιμς φαίνεται να του είπε και κάτι. Μάλιστα ο Ένζο Φερνάντες δεν άντεξε και έβαλε τα γέλια αφού σπάσαν τον κύκλο με όλο αυτό το σκηνικό.