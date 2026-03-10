Το στοίχημα του ΠΑΟΚ που διεκδικεί μεταξύ άλλων τη δική του θέση στο «κλειστό κλαμπ» της Euroleague

Η EuroLeague αλλάζει σελίδα και ο ΠΑΟΚ δηλώνει παρών στις εξελίξεις που φέρνουν επανάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της ισπανικής «MARCA», η διοργάνωση ετοιμάζεται να μετατραπεί σε ένα σύστημα franchises (αμερικανικού τύπου), με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να φιγουράρει ανάμεσα στους έξι βασικούς μνηστήρες για μια μόνιμη θέση, πλάι σε ονόματα όπως η Βαλένθια, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Ντουμπάι.

Το οικονομικό διακύβευμα είναι τεράστιο. Η JB Capital Markets εκτιμά πως οι τρέχουσες άδειες των μετόχων αξίζουν ήδη από 50 έως 200 εκατομμύρια ευρώ, αξία που αναμένεται να εκτοξευθεί με τη νέα δομή. Για να μπει ο ΠΑΟΚ του Αριστοτέλη Μυστακίδη μόνιμα στο τραπέζι των ισχυρών, θα χρειαστεί να καταβάλει ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 40 και 75 εκατομμυρίων ευρώ.

Το πλεονέκτημα για τους ήδη υπάρχοντες μετόχους είναι ότι θα μετατραπούν σε ιδιοκτήτες franchises χωρίς να πληρώσουν ευρώ, βλέποντας όμως την αξία των ομάδων τους να πολλαπλασιάζεται.

Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί μια στρατηγική στροφή για τον «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος φαίνεται να εγκαταλείπει οριστικά την εσωστρέφεια των προηγούμενων ετών.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία, καθώς η παρουσία του Αριστοτέλη Μυστακίδη στα διοικητικά και η πρόσληψη ενός προπονητή αξίας όπως ο Αντρέα Τρινκιέρι, προσδίδουν στον σύλλογο την απαραίτητη αξιοπιστία και οικονομική προοπτική που απαιτεί η Euroleague.

Παρά τα εμπόδια, η κίνηση αυτή δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ τολμά να ονειρεύεται ξανά το επίπεδο των αρχών της δεκαετίας του '90.