Μία πρωτοποριακή νέα μελέτη οδήγησε τους αρχαιολόγους στην πεποίθηση ότι οι άνθρωποι είναι πίσω από μια σειρά «εξαιρετικών» λάκκων κοντά στο Στόουνχεντζ.



Η πραγματική φύση του κύκλου με λάκκους του Ντουρίγκτον αποτελεί αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ακαδημαϊκών από την ανακάλυψή του το 2020. Ωστόσο, μια νέα ανάλυση του χώρου με τη χρήση νέων επιστημονικών τεχνικών έδειξε ότι πιθανότατα δημιουργήθηκαν από ανθρώπους και όχι από φυσικές διεργασίες.



Αποτελούμενο από μια σειρά 20 λάκκων που περιβάλλουν το Durrington Walls Henge, μόλις δύο μίλια βορειοανατολικά του Στόουνχεντζ, το «εκτεταμένο σύμπλεγμα» πιστεύεται πλέον ότι αποτελούσε μέρος μιας «μεγάλης και, προς το παρόν, μοναδικής νεολιθικής δομής λάκκων».

Όπως διαβάζουμε στον Independent, σχετικά με τη μελέτη, ανέλυσε 16 από τα «χαρακτηριστικά» των λάκκων για να προσδιορίσει πώς και πότε δημιουργήθηκαν. Ωστόσο, λόγω του μεγέθους των χαρακτηριστικών, οι αρχαιολόγοι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν μια σειρά από καινοτόμες μεθόδους για να καταλήξουν στα ευρήματά τους.



Η τομογραφία ηλεκτρικής αντίστασης αξιολόγησε το βάθος των λάκκων και χρησιμοποιήθηκαν ραντάρ και μαγνητομετρία για την ανάλυση του σχήματός τους. Προκειμένου να διαπιστωθεί πώς δημιουργήθηκαν οι κοιλότητες, εξήχθησαν πυρήνες ιζημάτων και χρησιμοποιήθηκε οπτικά διεγερμένη φωταύγεια για να χρονολογηθεί το έδαφος από την τελευταία φορά που εκτέθηκε στον ήλιο, καθώς και sedDNA, το οποίο ανακτά DNA ζώων και φυτών από το έδαφος.

Βρήκαν επίσης επαναλαμβανόμενα μοτίβα στο έδαφος από διαφορετικά μέρη του χώρου, τα οποία πιστεύουν ότι αποδεικνύουν ότι πρέπει να εμπλέκονται άνθρωποι.



Ο καθηγητής Vincent Gaffney, της Σχολής Αρχαιολογικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μπράντφορντ, ο οποίος ηγείται της ανάλυσης, δήλωσε στον Guardian ότι πιστεύει ότι η νέα έρευνα έδειξε ότι οι λάκκοι σχημάτιζαν μια «εξαιρετική δομή» που πιθανότατα χτίστηκε στα τέλη της Νεολιθικής περιόδου.



Σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, πρόσθεσε: «Δεν μπορεί να είναι φυσικό φαινόμενο. Απλά δεν μπορεί να συμβεί», είπε ο Gaffney. «Τώρα που είμαστε σίγουροι ότι οι λάκκοι αποτελούν μια δομή, έχουμε ένα τεράστιο μνημείο που αποτυπώνει την κοσμολογία των ανθρώπων της εποχής, σε μια μορφή που δεν έχουμε ξαναδεί. Αν κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί κάπου στη Βρετανία, αυτό είναι το Στόουνχεντζ».