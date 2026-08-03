Το «Στούνιο 4» επιστρέφει. Η επίσημη ανακοίνωηση της ΕΡΤ για Φερεντίνο - Καραβάτου

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή της ΕΡΤ1, την παρουσίαση του ολοκαίνουριου « Στούντιο 4» που επιστρέφει στις οθόνες μας τον Σεπτέμβριο, αναλαμβάνουν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, δίνοντας μια νέα πνοή στο επιτυχημένο project της δημόσιας τηλεόρασης. Ενεργή συμμετοχή θα έχει και ο Γιάννης Κορδώνης σε μια προσπάθεια να μεταφερθεί το τρίο του ραδιοφώνου και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ:

Μια νέα εποχή ξεκινά για το «ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4», με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου να αναλαμβάνουν την παρουσίαση της καθημερινής εκπομπής στην ΕΡΤ1.

Με πολύχρονη τηλεοπτική εμπειρία και αμεσότητα συνθέτουν ένα δίδυμο που ισορροπεί ανάμεσα στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία και στις ανθρώπινες ιστορίες. Με χιούμορ, γρήγορα αντανακλαστικά και αυθεντικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, δίνουν το δικό τους στίγμα σε μια καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση με ρυθμό και θετική ενέργεια.

Στο νέο «ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4» ξεχωριστή θέση έχουν ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο που άλλοτε προβληματίζουν, άλλοτε συγκινούν και άλλοτε εμπνέουν.

Η εκπομπή ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αναδεικνύει ανθρώπους, τόπους και πρωτοβουλίες που αξίζει να προβληθούν, και κάνει… βόλτες στον χρόνο, φωτίζοντας στιγμές της ιστορίας και του πολιτισμού.

Στην παρέα του «ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4» συμμετέχει και ο Γιάννης Κορδώνης, προσθέτοντας τη δική του δυναμική και τη φρέσκια του ματιά στην καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση.

Κλείστε το απογευματινό σας ραντεβού με το «ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4» και ετοιμαστείτε για συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, ενδιαφέρουσες ιστορίες και μια διαφορετική ματιά στην καθημερινότητα.

Από τον Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 15:00-18:00, στην ΕΡΤ1.